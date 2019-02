Ungarn kündigt Öffnung von Handelsvertretung in Jerusalem an

Jerusalem (APA/dpa) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Eröffnung einer ungarischen „Handelsvertretung mit diplomatischem Status“ in Jerusalem angekündigt. Sein Land werde dann „auch eine offizielle Vertretung in Jerusalem haben“, sagte Orban am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu.

„Ich hoffe, dass dies ein guter Schritt zu einer weiteren Verbesserung der Beziehungen zwischen dem israelischen Volk und Ungarn sein wird.“ Mit der Ankündigung unterstützt Ungarns rechtsnationale Regierung die israelische Seite im Streit mit den Palästinensern.

Netanyahu sprach von einer „sehr wichtigen Errungenschaft“. Die Slowakei wolle außerdem ein Innovations- und Kulturzentrum in Jerusalem eröffnen. Und Tschechien plane die Eröffnung eines tschechischen Hauses in Jerusalem.

Ein ursprünglich für Dienstag in Jerusalem geplanter Gipfel Israels mit den Ländern der Visegrad-Gruppe - Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei - fand nach der Absage Polens nicht statt. Polen hatte nach Äußerungen des neuernannten israelischen Außenministers Israel Katz seine Teilnahme am Gipfel der Visegrad-Staaten in Israel abgesagt. Hintergrund ist ein Streit beider Länder über die Frage, ob Polen während des Zweiten Weltkrieges mit den NS-Besatzern kollaboriert haben.

Netanyahu traf am Dienstag stattdessen neben Orban auch den slowakischen Regierungschef Peter Pellegrini sowie den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis zu bilateralen Gesprächen.

Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem im vergangenen Jahr war für die Israelis ein historischer Schritt, für die Palästinenser ein Auslöser größten Zorns. Israel hatte den Ostteil Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erobert. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina.