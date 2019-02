New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Zeitweise hatten Aussagen des US-Präsidenten zum Handelsstreit mit China den Dow Jones nach oben ziehen lassen. Dieser kam jedoch kurz vor Börsenschluss wieder zurück. Der US-Leitindex ging schließlich mit plus 0,03 Prozent bei 25.891,32 Einheiten aus dem Handel.

Der S&P-500 Index legte um 0,15 Prozent auf 2.779,76 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 0,19 Prozent auf 7.486,77 Zähler.

Der „erste März“ sei nicht in Stein gemeißelt, bezog sich Trump auf ein an China gerichtetes Ultimatum. Ab Anfang des kommenden Monats ist nämlich seitens der US-Regierung vorgesehen, höheren Zöllen auf chinesische Waren einzuheben, sollte bis dahin keine Einigung getroffen sein. Nun scheint diese Maßnahme abwendbar, zumal Trump von „gut laufenden“ Verhandlungen zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt sprach. Alles sei möglich, zitieren Medien den US-Präsidenten, der die neue Verhandlungsrunde positiv beschrieb.

Während auf geopolitischer Ebene der Handelsstreit Impulse setzte, sorgten unter den Einzelwerten Zahlen für Bewegung. So stiegen Walmart-Aktien heute an die Spitze des Dow Jones mit plus 2,2 Prozent. Vorgelegte Zahlen belegten, die Umsätze der Supermarktkette wurden von der starken Nachfrage in den USA und dem boomenden Online-Geschäft befeuert. Im Fahrtwasser des Dow-Konzerns zeigten sich auch die Papiere weiterer Online-Händler freundlich - darunter Amazon, die 1,2 Prozent gewannen.

Auch Ford-Aktien schalteten mit plus 3,4 Prozent einen Gang höher. Der zweitgrößte US-Autobauer werde sein Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen in Südamerika aufgeben, teilte das Unternehmen mit.

Für die Anteilsscheine von Electronic Arts (EA) zeichnete sich nach der Rally der vergangenen Tage ein vorläufiges Ende ab. Die Aktien sackten um 3,6 Prozent ab, nachdem erste Kommentare zum neuen Spieletitel „Anthem“ wenig Begeisterung versprühten.

