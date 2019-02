OECD-Zentrum soll Guatemalas Entwicklung vorantreiben

Paris (APA/dpa) - Guatemala wird Teil des OECD-Zentrums für Entwicklung und soll so vom Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedsländern der internationalen Organisation profitieren. Außenministerin Sandra Jovel gab die Aufnahme des mittelamerikanischen Staats in das Zentrum am Dienstag in Paris bekannt.

Gemeinsam mit der Institution würden Programme in Guatemala umgesetzt, die das Land langfristig bei der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen, erklärte die Regierung Guatemalas in einer Mitteilung. Der Beitritt sei ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und im Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit.

Guatemala ist nach eigenen Angaben der 54. Staat, der in das Zentrum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgenommen wird. Es dient dem Erfahrungsaustausch zwischen OECD-Mitgliedsländern und Entwicklungsländern.

Guatemala ist mit rund 16 Millionen Einwohnern die größte Volkswirtschaft und das bevölkerungsreichste Land in Zentralamerika. Nach Angaben des deutschen Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lebten 2014 aber rund 8,7 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut. Die weit verbreitete Korruption und Gewalt macht den Menschen das Leben schwer. Tausende verlassen jedes Jahr ihre Heimat und hoffen auf Asyl in den USA.

~ WEB http://www.oecd.org/ ~ APA560 2019-02-19/23:09