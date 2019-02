Blümel lädt zu Konferenz über die Zukunft der Westbalkanländer

Wien (APA) - Am morgigen Donnerstag treffen sich Regierungsvertreter der Westbalkanländer in Wien, um mit Minister Gernot Blümel (ÖVP) über ihre EU-Zukunft zu sprechen. Bei der Konferenz „Future of the EU - view from the Western Balkans“ im Bundeskanzleramt werde Österreich als „Sprachrohr“ für diese Staaten auftreten, hieß es aus Blümels Büro.

Gefördert werde „ein Blick von außen in der Diskussion zur Zukunft der EU, gerade vor den EU-Wahlen und der möglichen Öffnung von Beitrittsgesprächen“. Bei der Konferenz werden der stellvertretende Außenminister Albaniens Sokol Dedja, der Außenminister Bosnien und Herzegowinas Igor Crnadak, die Ministerin für EU-Integration Kosovos Dhurata Hoxha, der Staatssekretär im Außenministerium Montenegros Zoran Jankovi?, der Vizepremierminister Nordmazedoniens Bujar Osmani und die Ministerin für EU-Integration Serbiens Jadranka Joksimovi? anwesend sein. Der aktuelle rumänische EU-Ratsvorsitz wird durch den Minister für europäische Angelegenheiten George Ciamba vertreten sein.

„Für uns ist klar: die EU ist erst komplett, wenn die Westbalkan-Länder ein Teil davon sind“, sagte Blümel im Vorfeld. Wenn über die Zukunft der EU diskutiert werde, müssen diese Länder schon jetzt einbezogen werden und die Möglichkeit haben, bei der Zukunftsgestaltung der EU mitzuwirken. „Oberste Priorität dabei ist, dass die Beitrittsgespräche für Albanien und Mazedonien im Juni beginnen können“, so Blümel. Genauso müsse man „ehrlich sein“, wenn ein Land keine Beitrittsperspektive mehr habe. „Genau deshalb treten wir für einen Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei ein und haben sie auch nicht zu dieser Konferenz eingeladen.“

Die Beitrittsverhandlungen werden zum Teil wegen politischen Konflikten in der Region erschwert. So liegt der EU-initiierte Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo derzeit noch auf Eis. Anlass dafür waren drastische Zölle, die die kosovarische Regierung im November für Waren aus Serbien und Bosnien eingeführt hatte. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte die Wiederaufnahme des Dialogs an deren Aufhebung geknüpft.