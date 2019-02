Fünf Jahre nach Machtwechsel in der Ukraine: Brüche und Kontinuität

Kiew (APA) - Die Flucht des Präsidenten Viktor Janukowitsch aus Kiew in der Nacht auf den 22. Februar 2014 hat eine Welle von Ereignissen ausgelöst, die die außenpolitische Ausrichtung der Ukraine nachhaltig verändert hat. In anderen Bereichen geht es reformorientierten Politikern zu langsam. Sie beklagen, dass fünf Jahre nach dem Machtwechsel eine Generationsablöse in der Politik weitgehend ausgeblieben ist.

„Der zuvor formal unabhängige Staat ist auch in der Tat unabhängig geworden. Das ist das wichtigste Ergebnis der letzten fünf Jahre: Die Ukraine hat aufgehört, von Russland abhängig zu sein“, erklärte der prominente Kiewer Wirtschaftswissenschafter Oleksandr Paschawer gegenüber der APA.

Im Herbst 2013 hatte Präsident Viktor Janukowitsch eine stärkere westliche Ausrichtung seines Landes noch verhindern wollen, aber ausgerechnet durch seine Ablehnung eines vorbereiteten Assoziierungsvertrags mit der EU jene Proteste ausgelöst, die zu einem Blutbad am Maidan und anschließend zu seiner Flucht aus der Ukraine führen sollten. Die folgende Annexion der Halbinsel Krim durch Russland sowie der Krieg im Osten des Landes machte Entscheidungen in Kiew möglich, von denen zuvor auch hartgesottene ukrainische Anhänger einer westlichen Ausrichtung ihres Landes nicht zu träumen gewagt hatten.

Der im Mai 2014 gewählte Präsident Petro Poroschenko und das wenige Monate später gewählte Parlament beschränkten sich dabei nicht nur auf symbolische Erklärungen, die 2014 mit der Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens begann und an diesem Dienstag in einer Verfassungsänderung gipfelte: „Der Präsident der Ukraine fungiert als Garant des strategischen Kurses des Staates, der auf den Erwerb von Vollmitgliedschaften in EU und NATO abzielt“, heißt es nunmehr in Artikel 102 der ukrainischen Verfassung.

Als Reaktion auf eine „russische Aggression“, die Kiew in den selbstdeklarierten, von Moskau unterstützten „Volksrepubliken“ im Osten der Ukraine sieht, rüstete das Land nicht nur militärisch auf und orientierte sich dabei an NATO-Standards. Russlands traditionell großer Einfluss auf die Ukraine ging auf allen Ebenen zurück: In den letzten Jahren wurden wirtschaftliche Verbindungen gekappt, seit 2015 gibt es keine Direktflüge mehr zwischen den Ländern und die ukrainischen Grenzbehörden erschwerten etwa die Einreise von Russen im wehrfähigen Alter.

Gleichzeitig ist die Bedeutung des Russischen zugunsten der ukrainischen Staatssprache im offiziellen Bereich massiv zurückgegangen - russischsprachige Auftritte im Plenarsaal des ukrainischen Parlaments, die vor 2014 regelmäßig vorkamen, gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Geschichte hat Poroschenko auch mit seiner erfolgreichen Kampagne geschrieben, die trotz massiven Widerstands aus Moskau Anfang des Jahres zur Anerkennung einer eigenständigen ukrainischen Amtskirche durch den Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel führte.

Das amtierende Staatsoberhaupt kandidiert nun mit dem Slogan „Armee! Sprache! Glauben!“ bei den Präsidentschaftswahlen am 31. März. Trotz beträchtlicher insbesondere auch medialer Möglichkeit kämpft er laut Umfragen mit Ex-Premierministerin Julia Timoschenko um Platz 2 oder 3. Stets rangiert das amtierende Staatsoberhaupt dabei hinter dem Fernsehkabarettisten Wolodymyr Selenskyj, einem politisch völlig unbeschriebenen Blatt, der zum derzeitigen Stand den derzeitigen Präsidenten im wahrscheinlich erforderlichen zweiten Wahlkampf besiegen würde.

Hinter diesen Präferenzen, die ein größerer Teil der ukrainischen Bevölkerung derzeit zumindest in Umfragen zum Ausdruck bringt, steckt sowohl der Wunsch nach neuen Gesichtern in der Politik als auch die Unzufriedenheit mit der sozialen Situation. Der Krieg im Osten in Verbindung mit der Abkehr von Russland sorgten 2014/2015 für einen massiven Wirtschaftseinbruch, der bisher nicht kompensiert werden konnte.

Parallel dürfte aber auch die Wahrnehmung der herrschenden Eliten als korrupt eine gewisse Rolle spielen. „In der Gesellschaft hat sich eine Abneigung gegen Korruption als ein soziales Übel entwickelt. Früher war dies nicht so wichtig. Nun setzen sogar korrupte Personen auf diese Karte, um sich von diesbezüglichen Vorwürfen reinzuwaschen“, sagte am Dienstag der ehemalige investigative Journalist und nunmehrige Parlamentsabgeordnete Serhij Leschtschenko in einem Telefonat mit der APA.

Ohne die Recherchen von Leschtschenko und seiner Mitstreiter, die sich seinerzeit intensiv mit der Selbstbereicherung von Janukowitsch beschäftigten, hätte es die Proteste am Maidan 2013/2014 wahrscheinlich nicht gegeben. Nach dem Machtwechsel lud Poroschenko Leschtschenko ein, als Quereinsteiger für die Präsidentenpartei bei den Parlamentswahlen im Oktober 2014 anzutreten. Nach der Wahl avancierte er im Parlament jedoch zu einem der schärfsten liberalen Kritiker des Präsidenten, dem er unter anderem vorwirft, notwendige Reformen zu blockieren.

Auf der hohen politischen Ebene sei es seit 2014 zu keiner Verhaltensänderung gekommen und der Generationswechsel in der Politik vollziehe sich nur sehr langsam, klagte der 1980 geborene Ex-Journalist. Ob sich in nächster Zeit etwas verändere, hänge von den kommenden Wahlen ab. „Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass diesbezüglich alles gleich bleibt, gäbe es bei einer Wiederwahl des amtierenden Präsidenten“, sagte Leschtschenko. Trotz mangelnder Erfolge sei es aber richtig gewesen, Parlamentarier zu werden. „Veränderungen müssen innerhalb des Systems passieren. Schade ist lediglich, dass es so wenige wie mich gibt. Im Parlament sind wir maximal 10 Prozent“, erklärte er.

(Alternative Schreibweisen: Aleksandr Paschawer, Sergej Leschtscheko, Wladimir Selenski)