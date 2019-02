Kurz bei Trump - In Gottes Hand

Washington (APA) - Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Seit zwei Jahren zählt auch das Weiße Haus zu den Orten, an denen Schicksalsergebenheit gefragt ist. In den Himmel gehobene Berater werden mit Schimpf und Schande davongejagt, mühsam ausverhandelte Kompromisse via Twitter zerfetzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiß: Wenn er am Mittwoch US-Präsident Donald Trump trifft, ist alles möglich.

Bei seiner Abreise lässt sich der Kanzler nichts davon anmerken. Gut gelaunt wie immer posiert er am Flughafen Wien für Selfies, während er die umfangreiche Journalistendelegation routiniert mit druckreifen Sätzen versorgt. Statt Trump zu kritisieren, wie er dies nach dessen Amtsantritt im Gleichklang mit fast allen europäischen Politikern tat, spricht er lieber von Differenzen. Seine Einschätzung, dass Trumps Außenpolitik „zum Teil sehr erfolgreich“ ist, wiederholt er nach scharfer Kritik der Opposition nicht.

Kurz genießt es sichtlich, als erster österreichischer Regierungschef seit 13 Jahren einen Termin im Weißen Haus bekommen zu haben. Ein Gespräch mit einem US-Präsidenten „ist natürlich immer etwas Besonderes“, sagt er. Aber nein, nervös sei er nicht, verweist er auf seine intensive Kenntnis der anstehenden Themen und seine langjährige Erfahrung als Außenminister. Auf seine inhaltliche Kompetenz verweist er auch, als ihn eine Journalistin danach fragt, wie er mit Trumps berüchtigtem Händedruck umgehen wird.

Doch ist dem Kanzler klar, dass inhaltliche Sattelfestigkeit und Erfahrung auf dem internationalen Parkett allein nicht ausreichen, um ein Treffen mit dem unberechenbaren US-Präsidenten unfallfrei über die Bühne zu bringen. „Ich glaube, auf einen Termin mit Donald Trump kann man sich nicht wirklich vorbereiten“, sagt Kurz und verweist auf Erfahrungsberichte europäischer Politiker, wonach Gespräche mit Trump „durchaus anders ablaufen“. „Insofern würde ich sagen: Ich lasse mich überraschen.“

Der Kontrollfreak und die politische Naturgewalt im Weißen Haus, kann das gut gehen? Kurz hat sich jedenfalls Rat bei einem befreundeten Politfuchs geholt, der den US-Präsidenten schon einmal „zähmen“ konnte: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Mit ihm telefonierte der Bundeskanzler am Montagabend, um sich bezüglich der Handelspolitik abzustimmen, wie es hieß. Juncker dürfte seinem Parteifreund aber wohl auch ein paar Tipps für den Umgang mit dem politischen Heißsporn am Potomac gegeben haben. Schließlich hatte Juncker den US-Präsidenten im vergangenen Juli mit der vagen Zusage, US-Soja zu kaufen, dazu gebracht, die gegen die EU verhängten Strafzölle wieder auf Eis zu legen.

Die Bemühungen, den nun wieder gefährlich drohenden „Handelskrieg“ mit den USA zu vermeiden, stehen laut Kurz im Zentrum des Besuchs. Ein kluger Schachzug, sind doch „Deals“ im wirtschaftlichen Bereich leichter möglich als bei politischen Fragen. Sollte Kurz etwa nach dem Vorbild Junckers freundliche Nasenlöcher zum Ankauf von US-Flüssiggas durch Österreich machen, hätte „Dealmaker“ Trump ein vorzeigbares Ergebnis.

Mit dem Fokus auf Wirtschaft können auch die zahlreichen außenpolitischen Minenfelder in den transatlantischen Beziehungen umschifft werden. Sobald politische Fragen zum Thema werden, „wird der Bundeskanzler einen schweren Stand haben“, meint die frühere Botschafterin in Washington, Eva Nowotny. Das politische Sündenregister Trumps aus europäischer Sicht ist nämlich lang, von der Klimapolitik, über die Missachtung von UNO und Völkerrecht bis hin zu seinen Sympathien für EU-Feinde.

Unvereinbar sind die Positionen von Wien und Washington beim Iran-Atomdeal. Darüber kann auch das vom Kanzler betonte gemeinsame Interesse, Israel zu schützen, nicht hinwegtäuschen - im Gegenteil. Schließlich benutzt Washington die Warnung vor einem neuen Holocaust als Hauptargument, um das Wiener Atomabkommen auf den Misthaufen der Geschichte zu befördern.

Russland wiederum ist vor dem Hintergrund der Ermittlungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller für die amerikanische Seite eine heiße Kartoffel. Österreich werde in der US-Öffentlichkeit als russophil wahrgenommen, betont der Außenpolitikexperte Heinz Gärtner. Diesbezüglich versucht Kurz den Spieß umzudrehen, indem er davon spricht, dass die USA Österreich in der jüngsten Vergangenheit - anders als Kreml-Chef Wladimir Putin - „eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt“ hätten. Tatsächlich verlautete am Dienstagabend aus Diplomatenkreisen, dass US-Außenminister Mike Pompeo Russland beim Treffen mit Kurz überhaupt nicht thematisiert hat.

Und dann wäre da noch die Migrationspolitik. Das ist wohl der Hauptgrund, warum Kurz dem Treffen mit Trump vergleichsweise entspannt entgegenblicken kann. Für beide Politiker ist der Kampf gegen illegale Migration das Leibthema. Mehr noch, in dieser Frage hat der Bundeskanzler dem US-Präsidenten einiges voraus. Während Trump mit seinen Mauerbauplänen innenpolitisch unter Dauerdruck von Gegnern und Befürwortern steht, zehrt Kurz schon das dritte Jahr im In- und Ausland vom politischen Kapital als erfolgreicher „Balkanroutenschließer“. Und das sogar, ohne jemals einen Ziegel in die Hand genommen zu haben.