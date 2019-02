Nordische WM: Deja-vu für Walter Hofer bei seiner letzten WM

Seefeld (APA) - Für Walter Hofer schließt sich in Seefeld der Kreis. 34 Jahre nach seiner ersten WM als Betreuer der ÖSV-Skispringer absolviert er dort auch seine letzte als FIS-Renndirektor. Der demnächst 64-jährige Kärntner hat den Skisprungsport seit 1992 als Chef an den Schanzen entscheidend mitgestaltet und auch in turbulenten Zeiten nach außen vertreten.

Sein Engagement im Skispringen begann für den damaligen Studenten im Winter 1982/83 mit einem Ferialjob als Masseur im Österreichischen Ski-Verband (ÖSV). Bei der WM 1985 in Seefeld war er dann bereits als angestellter Betreuer im österreichischen Team tätig. „Seefeld ist für mich sogar ein Deja-vu, das war meine erste WM“, erinnert sich Hofer an seine Anfänge. Von 1986 bis 1988 fungierte er als Konditionstrainer im ÖSV, ehe der Wechsel zum deutschen Team folgte.

1992 wurde der mittlerweile promovierte Sportwissenschafter zum Skisprung-Renndirektor des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) bestellt, was er bis zum Ende seiner Berufslaufbahn auch bleiben sollte. Sein persönliches Rezept, in einem Job mit zuletzt 140 Flügen und 60.000 Autokilometern jährlich so lang zu bestehen, klingt einfach. „Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich arbeiten muss. Ich habe das Privileg, mein Hobby mit dem Sport und dem Beruf zu verbinden.“

Große Begeisterung für das eigene Tun sei freilich unerlässlich. „Sonst ist es nicht möglich, dass man seit 38 Jahren kein Wochenende frei hat und an der Schanze steht. Und man nicht fragt, ob Samstag, Sonntag oder Feiertag ist.“ Bedenken, dass er nach so langer Zeit auf Achse nach seiner Pensionierung im Frühling 2020 nicht zur Ruhe finden könnte, hat Hofer nicht. „Von einem Schock bin ich weit entfernt. Ich habe so viele Hobbys und Interessen, die sich um den Sport drehen, ich sehe einige Möglichkeiten“, meinte der Vater zweier Töchter, die Medizin und Jus studieren.

Als sein Vermächtnis kann Hofer für sich beanspruchen, das Skispringen sukzessive zu einem Zugpferd der FIS mit oftmals vollen Stadien und hohen TV-Quoten mitgestaltet zu haben. „Und zwar unter der Prämisse, dass man keine Industrie hinter sich hat, kein Tourismusmagnet ist und kein einziges Tool, das die Athleten verwenden, verkaufen kann“, so Hofer. Inklusive der Erschließung neuer Werbemärkte wie Polen oder Russland war das aber ein weiter Weg mit zahlreichen Format- und Regeländerungen sowie einigen Kontroversen um Materialtricksereien und abgemagerte Springer.

Nach Hofers Ansicht sind Dauer und Dramaturgie (50 Athleten im ersten, 30 in gestürzter Reihenfolge im zweiten Durchgang) nahe am Optimum, eine Reduktion sei mittelfristig aber denkbar. „Das Format lässt noch Schärfungen zu. Der nächster Schritt wäre, auf 45 zu gehen. Fünf Athleten wären eine Anpassungsmöglichkeit.“ Das berge aber das Risiko, „ein, zwei der schwächeren Nationen im Finale zu verlieren“. Die Umsetzung sei aber ohnehin eine verbandspolitische Entscheidung, die der noch zu bestimmende, nächste Renndirektor mittragen wird müssen. „Da will ich meinem Nachfolger nicht vorgreifen.“

Im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur blickt Hofer auf einige der wichtigsten Entwicklungen seiner Amtszeit zurück.

- Umstieg auf den V-Stil Anfang der 1990er-Jahre: „Das war eine sehr turbulente Zeit, wir haben deshalb ja auch alle Schanzen umbauen und die Profile anpassen müssen.“

- Weitere Material-Veränderungen: „Zuerst drei, vier Jahre die Ski, dann kam die zweite Welle. Die Sportler haben entdeckt, dass aus der Sportkleidung Sprunganzug ein Wettkampfgerät entstehen könnte.“

- Das geringe Gewicht der Springer: „Als wir die Ski und den Anzug reglementiert hatten, ist der Athlet draufgekommen, dass auch das Gewicht eine Rolle spielt.“

- Der Wechsel von der Mittagszeit in den Vorabend: „Wir sind hineingegangen in die sogenannte Fußball-Zeit, die Vor-Prime-Time. Und durch das Flutlicht hat sich ein Stadioncharakter entwickelt, die Fernsehbilder haben sich dramatisch verbessert. Wir hatten hausintern in der FIS mit den Mittagsbewerben ja immer mehr Kollisionen mit den Startzeiten der Hauptdisziplin Alpin.“ Die Idee stieß nicht nur auf Gegenliebe: „Man musste die Anlagen ja überall nachrüsten. Und am Anfang gab es auch Widerstand bei den Fernsehstationen, wir haben uns aber durchgesetzt.“

- Stetige Starterfeld-Verkleinerungen über niedrigere Nationenquoten erhöhten die (Vermarktungs-)Chancen für kleinere Länder: „Das ist enorm wichtig für unsere Sportart.“

- Seit 2010 automatische Wind- und Lukenkompensation, Unterbrechungen und bis dato immer wieder nötige Neustarts wegen witterungsbedingter Anlaufveränderungen bleiben aus: „Dadurch sind die TV-Fenster viel berechenbarer geworden.“