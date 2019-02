Rodlerin bei Unfall mit „Fahrerflucht“ in Tirol verletzt

Ehrwald (APA) - Eine 19-jährige Deutsche ist am Dienstag bei einem Rodelunfall mit „Fahrerflucht“ in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) verletzt worden. Die junge Frau wurde von hinten von einer weiteren Rodlerin angefahren. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf Beckenbruch in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Die andere Rodlerin kümmerte sich laut Polizei nicht um die Verletzte und verließ die Unfallstelle. Die beiden Frauen waren am Abend von der Ehrwalder Alm auf einer beleuchteten Piste talwärts unterwegs.