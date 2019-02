RCB erhöht Kursziel für OMV-Aktie auf 65 Euro

Bukarest/Wien (APA) - Die Wertpapierspezialisten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV um etwa fünf Prozent auf 65,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung „Buy“ wurde gleichzeitig bekräftigt.

Jüngste Zukäufe in Abu Dhabi, Neuseeland und Malaysia stärken das Fördergeschäft der OMV, schreibt RCB-Analyst Oleg Gabur in seinem „Unternehmens-Update“. Langfristig sollen zudem die angekündigten Produktionssteigerungen in Abu Dhabi und Malaysia, kombiniert mit Inbetriebnahmen von neuen Ölfeldern in Norwegen und Tunesien, die Einnahmen aus dem Fördergeschäft („upstream“) steigern.

Am Mittwoch in der Früh notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse plus 0,48 Prozent auf 46,18 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

