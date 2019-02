Börse Tokio schließt fester

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Mittwoch in einem überwiegend festeren Marktumfeld in Asien ebenfalls moderat zugelegt.

Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 128,84 Punkten oder 0,60 Prozent bei 21.431,49 Zählern. 152 Kursgewinnern standen 66 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 7 Titel. Der weiter gefasste Topix Index stieg um 6,95 Punkte oder 0,43 Prozent auf 1.613,47 Einheiten.

Japans Exportwirtschaft leidet zunehmend unter der langsamer wachsenden Wirtschaft Chinas. Im Jänner seien die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf rund 5,6 Billionen Yen (44,8 Mrd. Euro) gesunken, teilte das japanische Finanzministerium mit. Es ist der zweite Rückgang der Exporte in Folge und zudem das höchste Minus seit Oktober 2016.

Bei den Sektoren an der Börse zeigten sich die Ölwerte am Mittwoch klar schwächer. JXTG verloren 1,88 Prozent und Showa Shell sowie Inpex rückten mehr als 2 Prozent nach unten.

Bei den Metallwerten war hingegen Feierstimmung. So sprangen Pacific Metals um mehr als 7 Prozent nach oben und Sumitomo Metal Mining legten um mehr als 3 Prozent zu. Bei Fujikura und Dowa waren es etwas mehr als ein Prozent Zuwachs. Zuletzt hatten in Australien die Eisenerz-Förderer Fortescue und BHP Zahlen vorgelegt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Preis für Eisenerz hatte in den vergangenen Wochen stark zugelegt.

Stärkster Tagesverlierer im Nikkei waren am Mittwoch die Aktien des Elektronikkonzerns Fujitsu, sie gaben 3,26 Prozent ab.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA091 2019-02-20/09:39