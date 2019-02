Parlamentswahl - Die Republik Moldau am Scheideweg

Chisinau (APA) - In der Republik Moldau stehen am Sonntag Parlamentswahlen an: Rund 2,8 Millionen Bürger der circa 3,5 Millionen Einwohner zählenden früheren Sowjetrepublik sind wahlberechtigt. Mehr denn je gilt diese Wahl als richtungsentscheidend für das Land - zum einen zwischen pro-russischen und pro-europäischen Kräften, zum anderen in puncto Bestätigung oder Abwahl der Führung des bitterarmen Kleinstaats.

Die Parlamentswahl war längst fällig, da die Amtszeit der moldauischen Abgeordneten bereits Ende November ablief, diese sich jedoch per Abstimmung eine dreimonatige Amtszeitverlängerung genehmigten - angeblich, damit der erste Urnengang nach der Wahlrechtsreform möglichst gut organisiert werden kann. Besagte Reform, die eine Abkehr von der Verhältniswahl und ein neues, gemischtes System mit Parteilisten und Einzelwahlkreisen verankert, war sowohl von der Venedig-Kommission des Europarates als auch der moldauischen Opposition scharf kritisiert worden.

Zeitgleich steigt am Sonntag auf Initiative der Grauen Eminenz des Landes, Oligarch Vlad Plahotniuc, auch ein Referendum über eine spätere Verschlankung des Parlaments von derzeit 101 auf 61 Sitze.

Den Erhebungen der moldauischen Meinungsforschungsinstitute zufolge dürften diesmal drei, maximal vier Parteien und Wahlbündnisse den Sprung ins Parlament schaffen. Sämtliche Umfrageergebnisse sehen die pro-russischen Sozialisten (PSRM) um Staatspräsident Igor Dodon deutlich vorn. Diese könnten zwischen 39 und 40,5 Prozent der Wählerstimmen einfahren, während die regierenden, nur dem Namen nach pro-europäischen Demokraten (PDM) des Oligarchen Plahotniuc auf zwischen 14 bis knapp 16 Prozent kämen.

Das pro-westliche Wahlbündnis ACUM („Jetzt“) der außerparlamentarischen Opposition um ihre Spitzenvertreter Maia Sandu und Andrei Nastase könnte als zweit- oder drittstärkste Partei im Parlament einziehen bzw. auf 13 bis 16 Prozent der Wählerstimmen kommen.

Die „Shor-Partei“ des Oligarchen Ilan Shor (Ilan Sor) liegt in den Umfragen bei fünf bis sechs Prozent und läuft damit Gefahr, an der Parlamentshürde knapp zu scheitern. Letztere liegt bei sechs Prozent für Parteien und acht Prozent für Wahlbündnisse. Der 32-jährige moldauisch-israelische Geschäftsmann Shor, seit vier Jahren Bürgermeister des Städtchens Orhei, soll 2014 in die Abzweigung einer Dollar-Milliardensumme von drei moldauischen Banken beteiligt gewesen sein.

Moldauische Politikbeobachter rechnen trotz aller Politikverdrossenheit, Korruptionseklats, Krisen und Protesten der letzten Jahre diesmal mit einer höheren Wahlbeteiligung: Die Apathie der Wähler sei deutlich geringer, möglicherweise auch wegen des neuen Wahlsystems, sagte der Politologe Cornel Ciurea dem Sender NTV Moldova. Die meisten Politikwissenschaftler des Landes schätzen, dass keine Partei eine Mehrheit erringen wird und die Moldau daher abermals auf eine monatelange Krise nebst anschließenden Neuwahlen zusteuert.

Die pro-russischen Sozialisten hätten zwar, allen Umfragen zufolge, beste Aussichten, als stärkste Kraft aus dieser Wahl hervorzugehen, doch fehle ihnen ein Koalitionspartner. Niemand wolle sich mehr auf Verhandlungen mit Plahotniucs Demokraten einlassen, da die Noch-Regierungspartei nur allzu gut dafür bekannt sei, ihrem Koalitionspartner in den Rücken zu fallen oder ihn gar vollständig zu vereinnahmen, erläuterte der moldauische Politologe Igor Volnitchi in einer Talkshow.

Ähnlich sieht das auch der rumänische Moldau-Experte und frühere Präsidialberater Iulian Chifu: Die Mehrheitsbildung in der Moldau werde „garantiert kompliziert“, da zum einen das pro-westliche Wahlbündnis ACUM von Anfang an jegliche Verhandlungen mit Dodons Sozialisten und Plahotniucs Demokraten ausgeschlossen habe. Zum anderen könnten anhand des neuen Wahlsystems und seiner 51 Stimmbezirke auch Parteifreie sowie Vertreter von Kleinparteien ins Parlament gewählt werden, die sich als weniger gefügig erweisen könnten als ihre auf Parteilisten gewählten Abgeordnetenkollegen. Neuwahlen seien daher durchaus denkbar, so Chifu.

( 0223-19)