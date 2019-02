Internationale Pressestimmen zur Rücknahme von IS-Kämpfern

Wien (APA/dpa/AFP) - Internationale Tageszeitungen kommentieren am Mittwoch die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an europäische Länder, gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt:

„Warum sollten eigentlich jene Länder, in denen die Kriminellen gewütet haben - in diesem Fall die Kurdengebiete in Syrien und im Irak - mit dem Problem alleingelassen werden? Die Kurden, die selber alles dafür taten, den Nahen Osten und die Welt vom sogenannten Kalifat zu befreien, fordern schon seit langem die Abschiebung der Jihadisten in ihre Herkunftsländer. Für eine Strafverfolgung der ausländischen Kämpfer fehlen ihnen die Mittel. Die Kurden wollen sich auch nicht länger herumschlagen mit einem Problem, das nicht ihres ist. Radikalisiert wurden die europäischen Jihadisten weder in Syrien noch im Irak. Nur gemordet, geraubt und gefoltert haben sie dort.(...)

Für ihre ausländischen Gefangenen haben die Kurden keine Zeit mehr, und die Europäer sind es ihnen schuldig, sie zumindest von dieser Last zu befreien. Die Regierungen in London, Paris und Berlin haben das Problem der Rückkehrer zu lange vor sich hergeschoben. Und dabei ausgeblendet, dass die Jihadisten keine Fremdkörper, sondern ihr ureigenes Problem sind.“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„Wer hat seinerzeit den Angehörigen der ‚Roten Armee Fraktion‘ die deutsche Staatsangehörigkeit absprechen wollen? Und was hätte es gebracht? Sie kämpften mit beträchtlicher Wirkung und auch aus dem Ausland heraus in ‚Kommandos‘ gegen diesen Staat und seine Repräsentanten. Und sie blieben doch Terroristen. (...) Der Kampf gegen IS-Schergen ist noch lange nicht zu Ende. Er wird militärisch, polizeilich und mit anderen Mitteln geführt. Diese Mittel müssen, auch wenn sich der IS darum nicht schert, rechtsstaatlich sein und gleichwohl wirksam. (...) Aber bloß weil dem IS in seinem einstigen Kerngebiet die Luft ausgeht, sollte man hierzulande weder Scheingefechte führen noch in Panik verfallen.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Die kurdischen Behörden haben durchaus nicht vor, gefangen genommene Jihadisten rasch freizulassen, wie US-Präsident Donald Trump suggeriert. Aber das entbindet europäische Länder nicht von ihrer Pflicht, den Kurden zur Hilfe zu kommen. Sie waren Verbündete im Kampf gegen den IS, und sie hatten nicht um diese Gruppe von Gefangenen gebeten. (...) Gerichtsverfahren gegen sie sind nicht einfach, doch inzwischen ist das Strafrecht darauf eingestellt. Allein schon wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation kommen die Syriengänger für mehrere Jahre ins Gefängnis - Jahre, die genutzt werden können für Aufsicht, Betreuung, Deradikalisierung mit anschließender behutsamer Integration. Da es hier nur um einige wenige Menschen geht, kann das keine zu große Aufgabe sein.“

„Aftenposten“ (Oslo):

„Das IS-Regime basierte auf einer Brutalität, die das meiste übersteigt, was die Welt in unserer Zeit gesehen hat. Völkermord an den Yeziden, umfangreiche Sklaverei, bestialische Hinrichtungen und eine Welle von Terroranschlägen sowohl in Europa als auch im Nahen Osten sind nur einige Beispiele. Westliche Politiker müssen in der Diskussion gleichzeitig auf ihre Wortwahl achten. Im schlimmsten Fall tragen sie dazu bei, die Wähler in die Irre zu führen. Die wenigsten Länder haben Gesetze, die es ermöglichen, eigene Bürger staatenlos zu machen, unter anderem wegen des Völkerrechts. Kämpfer, die an der Grenze auftauchen, kann deshalb nur schwer die Einreise verweigert werden.

Inwieweit norwegische Behörden die Leute aktiv zurückholen sollten, das ist eine andere Frage. Ihre Integration wird teuer und zeitraubend sein. Auch das Sicherheitsrisiko darf nicht unterschätzt werden. Das sind Menschen, die bewiesen haben, dass sie mit Norwegen gebrochen haben, um für eine Terrororganisation zu kämpfen, die alle Werte verachtet, die der norwegischen Gesellschaft zugrunde liegen.“