Keine Spur von Brexit: London Symphony gastiert im Musikverein

Wien (APA) - Von wegen Brexit. Sir Simon Rattle ist nach seinem Abschied von den Berliner Philharmonikern erstmals mit seinem „neuen“ Orchester im Wiener Musikverein zu Gast und rückt dem Goldenen Saal am Pult des London Symphony mit neuen Mitteln zu Leibe. Der Auftakt des zweitägigen Gastspiels gestern, Dienstag, stand im Zeichen des französischen Repertoires. Ein Bekenntnis zum europäischen Musizieren.

Am Ende steht eine rauschende Ballnacht, Ravels „La Valse“, zugleich Hommage und Karikatur der Wiener Walzertradition. Am Anfang stand, was man nach der Originalklangrevolution nur noch äußerst selten von traditionellen Symphonieorchestern zu hören bekommt: Barockes von Rameau. Rattle verweigert sich der Weigerung, diese Musik in einem Zug mit ihren Nachkommen zu spielen und setzt eine Suite aus den „Indes Galantes“ mit hörbarer Logik an die Spitze dieses Abends der befreiten Rhythmen und der innigen Klangmalerei eines Ravel und Debussy.

Simon Rattle zählte stets zu den großen Empathikern unter den Maestros, und so sind seine Londoner nun ebenso seine, wie es die Berliner waren, und klingen doch gänzlich unvergleichbar. Da wird Exzellenz nicht mit geschwellter Brust, sondern, very british, mit verfeinertem Understatement geliefert, da hält man sich höflich bedeckt noch im wildesten Strudel der querverschränkten Melodien, wie um die akustischen Dämonen des Goldenen Saals nicht zu wecken.

Die divenhafte, scheue Süße des goldenen Klangs, die für Musikvereins-unerprobte Orchester durchaus zum Verhängnis werden kann, führte Rattle in einem Interview als Hauptgrund für seine ungewöhnliche Programmwahl an. In den leuchtenden Farben von Debussys „Images“ für Orchester zeigt man sich anschmiegsam, bietet - allen voran unter den Holzbläsern - Raffinesse und unbestechlichen Geschmack auf und lässt bei Rameau zwar eine Sensibilität für den Frischesound barock-affiner Spielweise durchblicken, würde aber gar nicht auf die Idee kommen, sich dabei für seinen großen geschmeidigen Klangapparat zu entschuldigen.

Als Solist des Abends - und als Solist eines längst ausverkauften Recitals am kommenden Samstag - trat gestern Klaviersuperstar Daniil Trifonov auf und eilte auf den verschlingerten, effektvollen Pfaden von Ravels Klavierkonzert in G-Dur von einem angehaltenen und schließlich wirkungsvoll befreiten Atemzug zum nächsten. Der zweiten Konzerthälfte des Orchesters, mit dem er derzeit als Artist-in-Residence eng verbunden ist, folgte er dann aus dem Publikum. Das Gastspiel des London Symphony wird heute, Mittwoch, Abend mit einem nicht weniger eigenwilligen Programm aus Bartok und Bruckner beschlossen.

