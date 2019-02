Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag um 0,48 Prozent höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.036,18 Punkten nach 3.021,76 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 14,42 Punkten bzw. 0,48 Prozent.

Der Leitindex der Wiener Börse zeigte sich damit in Einklang mit der positiven Tendenz an anderen europäischen Aktienmärkten. Datenseitig steht heute lediglich das Verbrauchervertrauen für die Eurozone an. Aus den USA wird erst am Abend die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung erwartet. Für Impulse im heimischen Handel dürften hingegen bereits Analystenkommentare und anstehende Zahlenvorlagen gesorgt haben.

So haben die Wertpapierspezialisten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel für die Aktien von OMV um etwa fünf Prozent auf 65,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung „Buy“ wurde bestätigt. Jüngste Zukäufe in Abu Dhabi, Neuseeland und Malaysia stärken das Fördergeschäft der OMV, schreibt RCB-Analyst Oleg Galbur in seinem „Unternehmens-Update“. Am Vormittag gaben die OMV-Titel um leichte 0,17 Prozent auf 45,88 Euro nach.

Am Donnerstag werden einige Unternehmen an der Wiener Börse Geschäftszahlen vorlegen. Der Versicherer UNIQA wird vorläufige Jahresergebnisse für 2018 präsentieren. Zuletzt notierte sein Aktienkurs mit 0,84 Prozent auf 8,37 Euro.

Das Catering-Unternehmen Do&Co wird Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2018/19 veröffentlichen. Die Do&Co-Aktien verteuerten sich um 0,87 Prozent. Die Papiere von Valneva zogen um 1,75 Prozent auf 3,20 Euro an. Der Biotech-Konzern wird morgen vorläufige Zahlen über das Jahr 2018 präsentieren.

Der ATX Prime notierte bei 1.532,59 Zählern und damit um 0,46 Prozent oder 6,95 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert. In fünf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 331.122 (Vortag: 306.754) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,87 (8,16) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA122 2019-02-20/10:15