NÖ Landtag - FPÖ mit Anträgen zum Thema Wohnen

St. Pölten (APA) - Die Freiheitlichen werden in der Sitzung des niederösterreichischen Landtags am Donnerstag Anträge zum Thema Wohnen einbringen. Der FPÖ gehe es um sozial verträgliche Mieten und erschwingliches Eigentum, sagte der geschäftsführende Klubobmann Udo Landbauer zur beantragten Aktuellen Stunde. Kritik übte er in einer Pressekonferenz am Mittwoch an der „Ankündigungspolitik der ÖVP Niederösterreich“.

Mit dem Schlagwort „leistbares Wohnen“ höre man seit Jahren „etwas, was aber nie umgesetzt wurde“, kritisierte Landbauer. Er forderte erneut Deutschkenntnisse als Voraussetzung - vorgeschlagen wurde Sprachniveau A2 - und ein Leistungsprinzip für den geförderten Wohnbau. Zugang sollen nur jene haben, die mindestens fünf Jahre in Österreich gearbeitet haben. Außerdem verlangen die Freiheitlichen eine Wohnbauoffensive für günstige Jugend-Startwohnungen, 10.000 Euro Wohnstarthilfe für junge Niederösterreicher, Förderung von Altbausanierung und eine Nachverdichtung - Stichwort Überbauung von Supermärkten.

Es sei Entscheidung des „mündigen Bürgers“, ob er mieten oder Eigentum anschaffen wolle. Der jahrelange „Ideologiekampf“ zwischen ÖVP und SPÖ zu diesem Thema sei unnötig, meinte der geschäftsführende Landespartei- und Klubobmann.

In der von der Volkspartei beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Ökostrom wollen die Freiheitlichen aufzeigen, dass die Sozialdemokraten mit ihrer „Blockadepolitik“ in Niederösterreich „1.300 Arbeitsplätze gefährden“, sagte Landbauer. Das sei im Vorfeld der Arbeiterkammerwahl ein „ganz besonderes Gustostückerl“. Die SPÖ habe sich mit ihrem Nein im Bundesrat als „Totengräber der Biomasseförderung“ und „Förderer des Atomstroms entpuppt“, meinte der geschäftsführende Klubchef.

Weiters verwies Landbauer auf einen Antrag auf ein lebenslanges einschlägiges Berufsverbot für verurteilte Pädophile. Gefordert wird außerdem eine Förderung zur Anschaffung von Notstromaggregaten für niederösterreichische Gemeinden. Die starken Schneefälle im Jänner hätten gezeigt, dass ein Stromausfall „schneller eintreten kann als gedacht“, sagte der Freiheitliche. Die ÖVP Niederösterreich werde dem FP-Antrag zustimmen und eine Bestandserhebung durchführen.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA139 2019-02-20/10:31