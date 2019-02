VIG expandiert in Polen, Einstieg bei Versicherungsverein TUW

Wien (APA) - Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) expandiert in Polen und steigt über ihre dortige Tochter InterRisk in den wechselseitigen Versicherungsverein Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych „TUW“ ein. Man habe sämtliche TUW-Anteile der französischen Macif-Gruppe erworben, teilte die VIG am Mittwoch mit. Der Marktanteil im Nichtlebensgeschäft erhöhe sich damit auf rund 7 Prozent.

Mit dem Einstieg in die TUW „starten wir einerseits eine strategische Partnerschaft zur Nutzung unserer Stärken für die Mitglieder dieses Versicherungsvereins. Andererseits setzen wir damit einen weiteren Schritt zur gewünschten Stärkung unserer Marktposition im Nichtlebensgeschäft“, so Franz Fuchs, VIG-Vorstand und Länderverantwortlicher für Polen.

Die TUW sei 1992 als gemeinnütziger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet worden und habe 100 Filialen in ganz Polen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie gelte auch als verlässlicher Versicherungspartner für lokale Gemeinde-, Landwirtschafts- und Kircheneinrichtungen. Die polnische VIG-Tochter InterRisk hat von der französischen Macif-Gruppe deren Anteil von knapp über 50 Prozent erworben. Die VIG hält aber aufgrund der Konstellation eines Versicherungsvereins nicht die Stimmrechtsmehrheit.

Die InterRisk erwarte durch das Rückversicherungsgeschäft mit der TUW ein zusätzliches Prämienvolumen von rund 70 Mio. Euro, heißt es in der heutigen Mitteilung. Nach den ersten drei Quartalen 2018 habe das Prämienvolumen der InterRisk 184 Mio. Euro betragen. Polen gehöre für die VIG zu den Ländern, in denen mittelfristig ein Marktanteil von mindestens 10 Prozent erzielt werden soll. Mit rund 670 Mio. Euro Prämienvolumen in den ersten drei Quartalen 2018 hätten die polnischen Konzerngesellschaften nach Österreich und Tschechien den dritthöchsten Prämienbeitrag für die Gruppe erwirtschaftet.

~ ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com ~ APA141 2019-02-20/10:33