Big Data-Suche nach wirksamsten Krebs-Kombinationstherapien 1

Wien (APA) - Durch die Verbindung genetischer Informationen aus Hefezellen mit der Analyse großer Datenbanken und Laborversuchen wollen Onkologen und Bioinformatiker „ideale“ Wirkstoffkombinationen zur Krebsbehandlung finden. Zwei wissenschaftliche Studien dazu wurden im vergangenen Jahr und vor wenigen Tagen von Wiener Wissenschaftern veröffentlicht.

Es geht um das Prinzip der „synthetischen Letalität“. „Der Begriff beschreibt einen Zusammenhang zwischen zwei Genen, bei denen der Verlust eines von ihnen keine signifikante Auswirkung auf die Vitalität von Zellen hat. Aber der Verlust beider Gene führt zum Absterben (durch programmierten Zelltod; Anm.)“, schrieben Andreas Heinzel (Emergentec biodevelopment GmbH und Universitätsklinik für Innere Medizin III der MedUni Wien/AKH), Maximilian Marhold (Internistische Brustkrebsforschung/Onkologie MedUni Wien/AKH) und die Co-Autoren mit dem Onkologen Michael Krainer (MedUni Wien/AKH) und Paul Perco (MedUni Innsbruck) in PlosOne vor kurzem.

Die Grundüberlegung: „Verwendet man dieses Zusammenspiel der Faktoren, die an der synthetischen Letalität beteiligt sind, als Ziel von Kombinationstherapien, könnte das die Wirkung einer Anti-Tumortherapie verstärken.“

Das Konzept ist vielschichtig. Zunächst geht es darum, Gene in Zellen zu identifizieren, welche als ausgeschaltetes Paar deren Überleben unmöglich machen. Krainer sagte dazu: „Dabei kann man die Hefezelle als Modell benutzen. Man hat Hefezell-Bibliotheken geschaffen, in denen jeweils ein anderes Gen ausgeschaltet ist. Dann wurde bei den Zellen jeweils ein anderes, zweites Gen stillgelegt. Bei manchen dieser Kombinationen starben die Zellen plötzlich ab.“

Der nächste Schritt: Bioinformatiker können mittlerweile diese Information aus Hefegenen auf die „homologen“ Gene des Menschen, also jenen, die denen der Hefe entsprechen, umrechnen. „Und dann kann man per Big Data-Analyse in Wirkstoffdatenbanken nach Arzneimittelsubstanzen suchen, welche in Kombination eben jeweils die passenden zwei Gene in Krebszellen ausschalten, wodurch synthetische Letalität ausgelöst wird“, sagte Krainer.

Der experimentelle Nachweis, dass das der Fall ist, lässt sich schließlich - zurück im Labor - beispielsweise an Zell-Linien von Karzinomen erbringen. Allerdings entsprechen Untersuchungen an Zell-Linien und die Resultate nicht immer den Effekten, die beim menschlichen Organismus als Ganzes auftreten.

Dass dieses Prinzip machbar ist, haben die Erfahrungen bei der medikamentösen Therapie von Eierstockkrebs bewiesen: Viele der Ovarialkarzinome weisen Mutationen in den Reparaturgenen BRCA1 und/oder BRCA2 auf. Der „Partner“ für die BRCA-Gene ist das Gen für die Poly(ADP-ribose)-Polymerase (PARP). „Neue Medikamente, die PARP-Inhibitoren wie Olaparib, Veliparib oder Rucaparib, haben offenbar deshalb eine sehr gute Wirkung beim Ovarialkarzinom“, sagte Krainer.