Big Data-Suche nach wirksamen 2 - Blutdruckmittel-Chemo-Kombination?

Wien (APA) - Für die Publikation in PlosOne arbeiteten sich die Wissenschafter des Autorenteams systematisch durch bereits bekannte Antikrebs-Wirkstoffkombinationen durch: Solche, welche derzeit in Wirksamkeitsstudien (Phase III) oder Beobachtungsstudien zum Gebrauch in der klinischen Praxis (Phase IV) gegen Ovarialkarzinome (Eierstockkrebs) untersucht werden.

Dabei wurde beispielsweise bestätigt, dass die Kombination eines Angiogenesehemmers (Bevacizumab) mit einem Taxan-Chemotherapeutikum (Paclitaxel) deshalb eine gute Wirkung hat, weil es synthetische Letalität durch Hemmung der dafür verantwortlichen Partner VEGFA und BCL2 auslöst. VEGF-Proteine sind an der Neubildung von Blutgefäßen beteiligt, BCL2 verhindert den programmierten Zelltod.

Auf der anderen Seite sagten Berechnungen der Bioinformatiker auf der Basis der Ansatzpunkte verschiedenster Arzneimittelwirkstoffe Wirkstoffkombinationen zur Behandlung von Ovarialkarzinomen vorher, an die man primär nicht denken würde: zum Beispiel eine Kombination des altbekannten Blutdruckmedikaments Hydralazin mit der Valproinsäure als Kombinationspartner. Die Valproinsäure wird seit langem zur Behandlung der Epilepsie verwendet. Die Valproinsäure könnte aber auch mit Zytostatika wie Gemcitabine oder Vinblastine eine Erfolg versprechende Kombination abgeben.

Die Wissenschafter identifizierten schließlich aus untersuchten Wirkstoffbibliotheken und den entsprechenden Gen-Datenbanken 84 mögliche medikamentöse Kombinationstherapien gegen Eierstockkrebs, die bisher noch nicht bei Patienten angewendet worden sind. Ganz oben auf der Liste fanden sich Kombinationen von Angiogenese-Hemmern (VEGF-Blocker wie Bevacizumab) und HER2-Blocker wie Trastuzumab oder Pertuzumab, die bei HER2-positiven Mammakarzinomen bereits eingesetzt werden.

Eine ganz ähnliche Studie zum Mammakarzinom haben die Experten in einer ganz ähnlichen Autorentzusammensetzung bereits vergangenes Jahr in „Oncotarget“ veröffentlicht. „Das System eignet sich jedenfalls zur Identifizierung neuer und per Medikament ansprechbarer Gen-Partner, deren Ausschaltung den programmierten Zelltod auslöst“, sagte Onkologe Michael Krainer. Die Übertragung von Wissen aus der Analyse der Gene der Bierhefe auf homologe Gene beim Menschen, Big Data-Berechnungen über den möglichen Einsatz von neuen Wirkstoffkombinationen und die Erprobung dieser potenziellen Kombinationen in Zellkulturen könnte also die Effizienz onkologischer Therapien deutlich steigern.