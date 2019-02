Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis notiert tiefer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag etwas schwächer präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 66,15 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 66,45 Dollar.

Der Höhenflug bei den Ölpreisen ist den Analysten der Commerzbank zufolge damit vorerst gestoppt. Als Grund wurde unter anderem der Produktionsanstieg bei Rohöl von November bis Februar genannt. Die Internationale Energie Behörde (EIA) hat den Anstieg in diesem Zeitraum auf insgesamt 130.000 Barrel pro Tag nach oben revidiert.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 65,79 Dollar pro Barrel gefallen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 66,03 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.343,72 Dollar (nach 1.339,58 Dollar am Dienstag) gehandelt.