Heroindealer in Klagenfurt festgenommen

Klagenfurt (APA) - Ein 28-jähriger Nigerianer ist im Jänner in Klagenfurt unmittelbar nach dem Verkauf von Heroin festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dem Mann inzwischen der Verkauf von etwa 230 Gramm Heroin und 15 Gramm Kokain an zahlreiche Drogenkonsumenten in Klagenfurt nachgewiesen. Der Verkaufserlös aus den Drogengeschäften beträgt mehr als 10.000 Euro. Der Mann ist in U-Haft.