Finnisches Innenministerium: Können IS-Kämpfer nicht abweisen

Helsinki (APA/dpa) - Finnland kann IS-Kämpfern mit finnischem Pass nach Angaben seines Innenministeriums nicht die Rückreise in ihr Land verweigern. „Laut Gesetz kann man eine Person, die die finnische Staatsbürgerschaft hat, nicht daran hindern, zurück nach Finnland zu kommen“, sagte eine Extremismusexpertin des Ministeriums, Tarja Mankkinen, am Mittwoch dem finnischen Rundfunk Yle.

Straftaten, die Extremisten in Syrien begangen hätten, änderten an dieser Rechtslage nichts, sagte sie. Als Rechtsstaat dürfe man niemanden staatenlos machen.

US-Präsident Donald Trump hatte europäische Länder - darunter Deutschland und die skandinavischen Staaten - aufgefordert, mehr als 800 in Syrien gefangen genommene Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Europa zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Falls die Verbündeten nicht reagierten, seien die USA gezwungen, diese auf freien Fuß zu setzen, erklärte Trump. Diese IS-Mitglieder befinden sich allerdings nicht in US-Gewahrsam, sondern in der Gewalt kurdischer Kräfte.

In Finnland haben sowohl Ministerpräsident Juha Sipilä als auch Außenminister Timo Soini anklingen lassen, dass ihr Land kein Interesse daran habe, die IS-Kämpfer zurückzunehmen. Nach Geheimdienstangaben sollen etwa 80 Finnen in die Konfliktgebiete in Syrien und im Irak gereist sein.