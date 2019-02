Photoinstitut Bonartes widmet sich dem Wiener Camera-Club um 1900

Wien (APA) - Einem „Phänomen des Wiener Fin-de-Siècle“ (Monika Faber) widmet sich das Wiener Photoinstitut Bonartes in einer Ausstellung, die morgen, Donnerstag mit der Präsentation einer gleichnamigen Publikation eröffnet wird: „Liebhaberei der Millionäre. Der Wiener Camera-Club um 1900“. Gezeigt wird, wie intensiv sich die frühe Amateurfotografie mit ästhetischen Fragen beschäftigte.

„Die Verbindung von Spaß und Kunst ist das Thema der Ausstellung“, erklärte Bonartes-Leiterin Faber bei der heutigen Presseführung. Um die Jahrhundertwende war die Fotografie zwar technisch bereits halbwegs einfach, aber noch immer sehr teuer. Also wurde sie als gemeinschaftliches Freizeitvergnügen von Großbürgern, Industriellen und Aristokraten betrieben - und konkurrierte damit etwa mit den ebenfalls damals in diesen Kreisen beliebten Bicycle-Clubs. Der 1887 gegründete Wiener Camera-Club, der an die 300 Mitglieder hatte und in dem auch Frauen willkommen waren, hatte daher von Anfang an keine Geldsorgen. Einige der reichsten Männer der Monarchie waren mit dabei.

Zu sehen sind Fotos und Grundrisse der Vereinslokale, in denen sich neben Vortragssälen (in denen etwa Lichtbildervorträge gehalten wurden) auch Ateliers und Dunkelkammern befanden, in denen den Mitgliedern ein eigener Angestellter bei der Entwicklung und Ausarbeitung zur Hand ging. Das Vereinsleben wurde nicht von Knipserei und dem Austausch von Schnappschüssen, sondern von der seriösen Auseinandersetzung mit technischen, wissenschaftlichen und ästhetischen Fragen geprägt.

Einerseits hatte die Fotoindustrie offensichtlich großes Interesse, bei der vermögenden Klientel den Bedarf an immer teureren Kameramodellen und neuen Materialien zu schüren, andererseits war die Durchsetzung der „Fotografie als Kunst“ ein zentrales Anliegen. Viele der Klubmitglieder waren auch Kunstmäzene und standen in engem Austausch mit der Kunstszene. Bald begrüßten etwa die Secessionisten die Amateurfotografie als „fortan nicht zu unterschätzenden Bundesgenossen für die Propaganda künstlerischer Lebensauffassung, in deren Dienst wir stehen“, und räumten der Fotografie auch Platz in ihren Ausstellungen ein.

In der von Astrid Mahler, Kuratorin in der Fotosammlung der Albertina, kuratierten Ausstellung sind Publikationen und Fotos u.a. von Arthur von Hübl, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn, Friedrich Victor Spitzer und Hans Watzek zu sehen. Dabei gibt es etwa hoch interessante Beispiele früher Farbfotografie oder die Verarbeitung von Fotografien in Gummidrucken zu sehen, aber auch ein Beispiel früher Sozialfotografie: Emil Klägers Diavortrag „Durch die Wiener Quartiere des Elends und des Verbrechens“ mit Bildern von Hermann Drawe erfreute sich in der Urania großer Beliebtheit. Immerhin wurden dabei Spenden zur Milderung des sozialen Elends gesammelt...

(S E R V I C E - „Liebhaberei der Millionäre. Der Wiener Camera-Club um 1900“, Ausstellung im Photoinstitut Bonartes, Wien 1, Seilerstätte 22, 22.2.-10.5. , Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation: Donnerstag, 21. Februar, 19 Uhr, Astrid Mahler: „Liebhaberei der Millionäre. Der Wiener Camera-Club um 1900“ (= Beiträge zur Geschichte der Fotografie in Österreich, Band 18), Salzburg: Fotohof edition, 144 Seiten mit 110 Abbildungen in Farbe und Schwarz-Weiß; www.bonartes.org)

