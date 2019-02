Überfall auf Supermarkt in Tulln: Vierstelliger Eurobetrag erbeutet

Tulln (APA) - Beim Überfall auf einen Supermarkt im Bezirk Tulln hat ein weiterhin flüchtiger Räuber am 8. Februar einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten mehrere Lichtbilder des Verdächtigen. Es handelt sich demnach um einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren.

Der Verdächtige habe eine schlanke Statur, einen hellen Hauttyp und „auffällige Akne im Gesicht“, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Zudem habe der Mann an der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger „ein auffälliges Hautmal“, das auch eine Tätowierung oder Verletzung sein könne. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Der Räuber war am 8. Februar kurz vor Ladenschluss in das Geschäft gekommen. Als der Unbekannte als letzter Kunde im Supermarkt war, zückte er ein Küchenmesser, bedrohte die Angestellte und forderte in gebrochenem Deutsch Geld. Er griff in die offene Kassenlade und flüchtete mit der Beute. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt, erlitt aber ebenso wie eine Kollegin, die sich nach Angaben der Exekutive zum Zeitpunkt des Raubes nicht im Geschäftsbereich aufgehalten hatte, einen Schock.

Der Überfall in Tulln war einer von fünf auf Lebensmittelmärkte in Niederösterreich seit Ende Jänner. Die Täter sind in allen Fällen flüchtig. Ob ein Zusammenhang besteht, war laut Polizei Gegenstand von Ermittlungen.