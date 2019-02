Nordische WM: Statt Seefeld Knie-Operation für Freund

Seefeld (APA/dpa) - Der deutsche Skispringer Severin Freund hat sich nach seinem endgültigen WM-Aus einer Knieoperation unterzogen. Beim Ex-Weltmeister sei am Dienstag in München der Innenmeniskus nach einem Einriss genäht worden, teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit. Freund könne ab dem Frühjahr wieder normal trainieren. Sein nächstes großes Ziel ist die Heim-WM in zwei Jahren in Oberstdorf.