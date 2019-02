Nordische WM: Riiber und Japaner im Kombitraining ohne ÖSV-Team stark

Seefeld (APA) - In Abwesenheit der am Vortag dominanten Österreicher hat der norwegischen Topfavorit Jarl Magnus Riiber im zweiten WM-Skisprungtraining der Kombinierer mit den Ton angegeben. Der Weltcupdominator belegte am Mittwoch auf der Bergiselschanze die Ränge eins, drei und zwei. Auch die Japaner Go Yamamoto (3.,1.,1.) und Akito Watabe (2.,2.,3.) überzeugten.

Am Dienstag hatte beim Fehlen von Riiber und zwei weiteren Norwegern Mario Seidl alle drei Durchgänge vor seinem ÖSV-Teamkollegen Franz-Josef Rehrl gewonnen. Auch Bernhard Gruber war im Spitzenfeld gelandet.