Lkw-Abbiegeassistent - Leth: Abwälzen der Verantwortung auf Kommunen

Wien (APA) - Die Erwartungen an den Lkw-Gipfel waren hoch, die Enttäuschung über das Ergebnis im Anschluss groß. Das Ziel, eine verpflichtende Einführung eines Abbiegeassistenten für Lkw, wurde nicht erreicht. Doch solche „Lkw-seitige Maßnahmen wären vielfach wirkungsvoller als punktuelle Maßnahmen“, sagte Ulrich Leth, Verkehrsplaner an der TU-Wien und Mit-Initiator einer privaten Petition am Mittwoch.

Mehr als 70.000 Personen unterzeichneten diese, die nach dem Unfalltod eines Neunjährigen, der in Wien auf einem Schutzweg von einem Lkw-Fahrer übersehen worden war, eingeleitet wurde. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sprach sich am Dienstag gegen verpflichtende Lkw-Abbiegeassistenten aus, er setzt stattdessen auf Maßnahmen, die Kreuzungen sicherer machen sollen. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) soll Gemeinden ermöglichen, Abbiegeverbote für Lkw zu erlassen. Dadurch würde die Verantwortung auf Kommunen abgewälzt, kritisierte Leth.

„Das Problem sind nicht einzelne Kreuzungen, das Problem geht vielmehr vom Lkw aus“, sagte Leth. Hofer kündigte auch an, dass bei Kreuzungen sogenannte Trixispiegel angebracht werden sollen. Diese werden bereits bei unübersichtlichen ungeregelten Kreuzungen verwendet, „dass man ums Eck sieht“, sagte Leth. Mit diesen Konvexspiegel sollen die Sichtverhältnisse verbessert werden, Lkw-Lenker damit den toten Winkel einsehen können. „Diese sind nicht unumstritten. In Berlin etwa werden sie nicht empfohlen“, sagte Leth. Dadurch hätten Lkw-Lenker neben den sechs Spiegeln am Fahrzeug noch einen zusätzlichen Spiegel, in den geschaut werden muss. „Dazu kommt das Problem, dass sie nur vor dem Wegfahren eine Hilfestellung bieten, sobald der Lkw in eine Kurve eingebogen ist, bringt er nichts mehr“, erläuterte der Verkehrsexperte. Probleme könnten auch witterungsbedingt entstehen, etwa wenn Spiegel zufrieren. „Und bei Dunkelheit sind sie völlig wirkungslos“, sagte Leth.

Der Verkehrsplaner verwies auch auf das Beispiel London. Dort sind Abbiegeassistenten für Lkw schon ab 2020 verpflichtend. Seither habe sich auch „ein Markt entwickelt. Es gibt mehrere Anbieter für solche Systeme“, sagte Leth.

Die Gewerkschaft vida forderte unterdessen in einer Aussendung am Mittwoch den Einsatz von Beifahrern als Übergangslösung. Eine zweite ortskundige Person im Lkw soll Fahrer entlasten und die Straßenverkehrssicherheit in dicht verbauten Zentren anheben. „Diese BeifahrerInnen könnten im direkten Sichtkontakt den toten Winkel überblicken, wo hohe Unübersichtlichkeit an Kreuzungen gegeben ist“, sagte Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida.