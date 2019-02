Lkw-Abbiegeassistent - NÖ Grüne für Nachrüstung im Landesdienst

St. Pölten (APA) - Die niederösterreichischen Grünen haben am Mittwoch für alle im Landesdienst im Einsatz stehenden Lkw eine Nachrüstung mit Abbiegeassistenten gefordert. Ein entsprechender Antrag soll in der Sitzung des Landtags am (morgigen) Donnerstag eingebracht werden, wurde in einer Aussendung angekündigt. Nach Angaben von LAbg. Georg Ecker würde die Nachrüstung rund 3.000 Euro pro Fahrzeug kosten.

„Immer wieder kommt es beim Abbiegen von Lkw zu gefährlichen Situationen und da Lkw-Fahrer im toten Winkel nichts sehen, müssen sie beim Abbiegen umso besser aufpassen“, hielt Ecker fest. Das Land sei daher nun gefordert, „dass alles Mögliche getan wird, um die Sicherheit beim Abbiegen von Lkw zu erhöhen“. Laut dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) werden 380 Lkw im Landesdienst verwendet.

Für eine Behandlung eines Antrags im Landtag ist die Unterstützung von vier Abgeordneten notwendig. Die Grünen verfügen über drei Mandatare.