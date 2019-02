Zwei Arbeiter auf Baustelle in Wien-Leopoldstadt schwer verletzt

Wien (APA) - Eine Schalungswand ist am Mittwoch in der Früh auf zwei Arbeiter einer Baustelle in Wien-Leopoldstadt gefallen und hat diese schwer verletzt. Einer der beiden erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt in ein Spital gebracht. Der andere, etwa Dreißigjährige, wurde per Hubschrauber mit mehreren schweren Verletzungen in ein weiteres Krankenhaus geflogen.