Leitbörsen in Fernost schließen mit Gewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch überwiegend Gewinne eingefahren. Klare zulegen konnten Asien Werten aus der Metallbranche. In Australien sorgte zudem die Berichtssaison für Kursausschläge.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 128,84 Zähler oder 0,60 Prozent auf 21.431,49 Punkte. Japans Exportwirtschaft leidet zunehmend unter der langsamer wachsenden Wirtschaft Chinas. Im Jänner seien die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf rund 5,6 Billionen Yen (44,8 Mrd. Euro) gesunken, teilte das japanische Finanzministerium in Tokio mit. Es ist der zweite Rückgang der Exporte in Folge und zudem das höchste Minus seit Oktober 2016.

Bei den Metallwerten in Tokio sprangen Pacific Metals um mehr als 7 Prozent nach oben und Sumitomo Metal Mining legten um mehr als 3 Prozent zu. Bei Fujikura und Dowa waren es etwas mehr als ein Prozent Zuwachs. Stärkster Tagesverlierer im Nikkei waren am Mittwoch die Aktien des Elektronikkonzerns Fujitsu - sie gaben 3,26 Prozent ab.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 285,92 Zähler (plus 1,01 Prozent) auf 28.514,05 Einheiten. Der Shanghai Composite stieg 5,57 Punkte oder 0,20 Prozent auf 2.761,22 Punkte.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.756,26 Zählern mit plus 403,65 Punkten oder 1,14 Prozent. Eisenwerte waren auch an der Dalal Street gesuchte Papiere: Vedanta und Tata Steel stiegen jeweils mehr als 4 Prozent.

Der All Ordinaries Index in Sydney fiel gegen den asienweiten Trend um 8,4 Zähler oder 0,14 Prozent auf 6.175,80 Einheiten. In Down Under regierte die Berichtssaison das Handelsgeschehen.

So legte mit Fortescue Metals ein Schwergewicht aus der Eisenbranche Zahlen vor. Im Halbjahr wurden die Erwartungen der Analysten mehr als erfüllt. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 644 Mio. US-Dollar. Zudem wird eine Sonderdividende von 0,11 Australischen Dollar an die Anteilseigner ausbezahlt. An der Börse gab es ein Plus von 5,35 Prozent.

Nach Zahlen rasselten hingegen Aktien des Einzelhändlers Woolworths mit minus 5,16 Prozent in den Keller. Mit einem den Anteilseignern zuzurechnenden Gewinn von 920 Mio. Australischen Dollar wurden die Erwartungen von Analysten verfehlt.