Technische Probleme: Southwest Airlines sagte Hunderte Flüge ab

Dallas (Texas) (APA/dpa) - Die US-Airline Southwest hat wegen technischer Probleme seit vergangener Woche Hunderte Flüge abgesagt. Allein am Dienstag seien 186 Flüge gecancelt worden, berichtete der Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf die Flug-Tracking-Seite FlightAware. Laut CNN hätten 40 Flugzeuge gewartet werden müssen. Das seien mehr als doppelt so viele wie an einem durchschnittlichen Tag.

Die Probleme hätten USA-weit zu einem Domino-Effekt bei Flugausfällen geführt. Die Fluggesellschaft stellte in einer Mitteilung vom Dienstag eine Verbindung zwischen den Ausfällen und langwierigen Gehaltsverhandlungen mit ihren Mechanikern her. Demnach stammten die ausgefallenen Flugzeuge vor allem aus vier der mehr als 20 Wartungsstandorte. Die Mechaniker-Gewerkschaft FA sei für ihre Arbeitsunterbrechungen bekannt.

„Wir werden die derzeitige Unterbrechung untersuchen und alle möglichen Mittel prüfen“, hieß es in der Mitteilung. Das Unternehmen gehe bereits in zwei Gerichtsverfahren gegen die Gewerkschaft vor. Laut Southwestern dauern die Gehaltsverhandlungen mit AMFA, die knapp 2.400 Mitarbeiter vertritt, seit mehr als sechs Jahren an. Die Gewerkschaft konterte mit einer Stellungnahme, die von US-Medien verbreitet wurde: Die Schuldzuweisungen von Southwest verhießen nichts Gutes - das Unternehmen wolle damit nur von seinen Sicherheitsproblemen ablenken.