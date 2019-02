Polnischer Priester acht Jahre nach Missbrauchsurteil freigesprochen

Warschau (APA) - Ein fälschlich wegen sexuellen Missbrauchs eines Ministranten verurteilter polnischer Ordensmann hofft auf seine Rückkehr in den Priesterberuf. Wie polnische Medien berichteten, entschied ein Gericht in Jesenik in Nordtschechischen, der von der katholischen Kirche suspendierte Geistliche sei 2011 zu Unrecht verurteilt worden, meldete Kathpress am Mittwoch.

„Ich möchte den Menschen und Gott dienen; die Rückkehr in den priesterlichen Dienst ist für mich am wichtigsten“, wurde der Priester zitiert. Der Leiter der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer in Tschechien, Pater Leszek Rackowiak, will den Vatikan nach eigenen Angaben um die Aufhebung der Suspendierung des Priesters bitten, sobald das Urteil rechtskräftig ist.

In dem neuen Prozess erklärte der Richter die Aussagen des einstigen Ministranten für unglaubwürdig. Drei Zeugen hatten vor Gericht ausgesagt, der junge Mann habe ihnen nach der Verurteilung des Geistlichen gesagt, dass seine Vorwürfe nicht wahr seien. Nach seiner Suspendierung verdiente der Priester sein Geld laut den Berichten als Arbeiter.