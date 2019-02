Saudi-Arabien: 100 Mrd. Dollar Investitionen in Indien möglich

Neu-Delhi (APA/Reuters) - Saudi-Arabien sieht in Indien kurzfristig Investitionsmöglichkeiten in Höhe von mehr als 100 Mrd. Dollar (rund 90 Mrd. Euro). Kronprinz Mohammed bin Salman sagte am Mittwoch nach Gesprächen mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi, er wolle mit Modi gemeinsam sicherstellen, dass es in den nächsten zwei Jahren zu diesen Investitionen auch komme.

Der saudische Öl- und Erdgas-Gigant Aramco lotet derzeit mit dem indischen Konzern Reliance Industries entsprechende Möglichkeiten aus. Modi befürwortet ein stärkeres wirtschaftliches Engagement von Saudi-Arabien und anderen islamisch-geprägten Ländern. Indien und Saudi-Arabien schlossen nun Abkommen über Investitionen in die Infrastruktur, den Wohnungssektor und im Tourismus.

Der Kronprinz hatte zuvor bei einem Besuch in Pakistan - dem Erzrivalen Indiens - Verträge über Investitionsvorhaben im Volumen von 20 Mrd. Dollar unterzeichnet. Bin Salman bereist die südasiatische Region erstmals seit der Affäre um die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi. Der US-Geheimdienst hat den Vorwurf erhoben, der Kronprinz sei in den Mord verwickelt und habe die Tat angeordnet. Khashoggi war ein Kritiker Salmans, der jedwede Verstrickung in die Tat zurückgewiesen hat.