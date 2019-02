Korruptionsermittlungen: Acht Richter in Litauen festgenommen

Vilnius (APA/dpa) - Im Zuge von Korruptionsermittlungen haben litauische Behörden 26 Personen festgenommen, darunter auch acht Richter und fünf Rechtsanwälte. Es gehe um Bestechung, unerlaubte Einflussnahme und Amtsmissbrauch, sagte Generalstaatsanwalt Evaldas Pasilis litauischen Medien zufolge am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Nach Untersuchungen der Anti-Korruptions-Behörde STT sollen Bestechungsgelder für Entscheidungen in Verwaltungs-, Zivil- und Strafsachen in einer geschätzten Gesamthöhe von 400.000 Euro geflossen sein. Die Einzelbeträge bewegten sich dabei zwischen 1.000 und 100.000 Euro. STT-Leiter Zydrunas Bartkus sprach von der „größten Operation in der Geschichte des Behörde“, an der über 100 Beamte beteiligt seien.