„Pischinger Haselnuss-Ecken“ sind „Bonbon des Jahres“

Wien (APA) - Die „Pischinger Haselnuss-Ecken“ der Firma Heindl sind im Vorfeld des 70. Bonbonballs am 1. März zum „Bonbon des Jahres“ gewählt worden. Am Mittwochvormittag übergaben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Ball-Organisator Heinz Alphonsus im Wiener Rathaus die Auszeichnung an Geschäftsführer Andreas Heindl.

Gewählt wurde das „Bonbon des Jahres“ von heimische Medienvertretern. „Solche Wahlen sind natürlich immer subjektiv, aber es zeigt schon einen gewissen Trend, was bei den Naschkatzen besonders gut ankommt“, meinte Alphonsus.

Der Bonbonball selbst feiert am 1. März im Wiener Konzerthaus seinen 70. Geburtstag. Moderiert wird der Abend von Alfons Haider und Kati Bellowitsch. Traditionell wird auch die „Miss Bonbon“ gewählt, die dann auf der Bühne in Manner-Schnitten aufgewogen wird.

(S E R V I C E - Der 70. Bonbonball findet am 1. März im Wiener Konzerthaus statt. Karten sind im Onlineshop unter www.bonbonball.at erhältlich. Der Kartenpreis beträgt 110 Euro, für Studenten 55 Euro)