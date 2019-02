Kurz bei Trump - Empfang am Jahrestag eines Kanzlerbesuchs

Washington (APA) - Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am heutigen Mittwoch das Weiße Haus betritt, tut er dies auf den Tag genau 29 Jahre nach Franz Vranitzky. Der SPÖ-Bundeskanzler war am 20. Februar 1990 vom damaligen US-Präsidenten George H. W. Bush im Oval Office empfangen worden, doch fand diese Visite unter ganz anderen politischen Vorzeichen statt.

Während Kurz als erster österreichischer Regierungschef seit 13 Jahren ins Weiße Haus kommt, war Vranitzky damals fast schon ein regelmäßiger Besucher. Die Visite im Jahr 1990 war der dritte Besuch während der damals gerade vierjährigen Amtszeit Vranitzkys, und in den Jahren 1991 und 1994 sollten noch weitere folgen.

Österreich war damals wegen der politischen Umwälzungen im benachbarten Osteuropa ein gefragter Gesprächspartner in Washington. Tatsächlich drehte sich das rund 40-minütige Gespräch Vranitzkys mit Bush hauptsächlich um Osteuropa, wobei der Kanzler für Österreich als Sitz der geplanten Bank zum Wiederaufbau Osteuropas warb.

Der Februar ist überhaupt ein guter Monat für österreichische Spitzenbesuche in Washington. Bundeskanzler Bruno Kreisky war im Jahr 1983 bei Ronald Reagan im Weißen Haus, Bundespräsident Rudolf Kirchschläger absolvierte ein Jahr später den ersten österreichischen Staatsbesuch in den USA.

Vor schlechtem Wetter ist man in dieser Jahreszeit freilich nicht gefeit, wie der dichte Schneefall zeigt, in den Kurz bei seiner Visite geraten ist. Vranitzky hatte diesbezüglich mehr Glück. Seine Besuch am 20. Februar 1990 fand nämlich „bei strahlendem Wetter“ statt, wie die APA damals berichtete.