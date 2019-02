Europas Leitbörsen zu Mittag weiter fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Verlauf weiter überwiegend Gewinne eingefahren. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg 6,47 Einheiten oder 0,20 Prozent auf 3.245,88 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.25 Uhr mit 11.353,11 Punkten und plus 43,90 Einheiten oder 0,39 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann um 17,50 Zähler oder 0,24 Prozent und steht nun bei 7.196,67 Stellen.

Bei den Konjunkturdaten stehen am Mittwoch keine marktentscheidenden Publikationen auf der Agenda. Erst nachbörslich steht das Protokoll zur Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Ende Jänner im Fokus. Marktimpulse kamen unterdessen von der Berichtssaison.

Der Schweizer Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat 2018 von den im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffpreisen profitiert und den Betriebsgewinn deutlich gesteigert. Der Gewinn ging dagegen vor allem aufgrund von Abschreibungen zurück. Die Aktien zeigten sich mit einem Minus von 0,12 Prozent nach Mittag mit etwas schwächerer Tendenz.

Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat trotz eines turbulenten Sommers mit Chefwechsel und Streiks in Europa im abgelaufenen Jahr mehr verdient. Unter dem Strich blieb 2018 ein Gewinn in Höhe von 409 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor mit 163 Millionen, wie der französisch-niederländische Konzern mitteilte. Die Aktie stieg in Paris mehr als 4 Prozent.

Die britische Großbank Lloyds hat 2018 deutlich mehr verdient. Gründe waren anziehende Zinserträge, geringere Kosten, niedrigere Steuern und geringere Rückstellungen für Schadenersatzzahlungen an britische Verbraucher. An der Börse reichte es für einen Spitzenplatz im FTSE-100 mit einem Plus von 4,56 Prozent.

Der geplante Merger zwischen den britischen Supermarktkette Sainsbury‘s und ASDA droht zu scheitern. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hatte Bedenken angemeldet. Aktionäre zeigten sich besorgt - Sainsbury‘s-Papiere rasselten in London darauf mit mehr als minus 15 Prozent in den Keller. Sainsbury‘s und ASDA müssten wegen ihrer gemeinsamen Marktmacht eine beträchtliche Zahl von Geschäften oder auch einige Marken abstoßen. Andernfalls werde der Deal blockiert, drohte die CMA.

Der unter anderem für Cheddar-Käse bekannte Konzern Glanbia aus Irland konnte sich über ein Plus von über 9 Prozent bei seinen Papieren freuen. Ohne Wechselkurseffekte konnte das Unternehmen seinen Gewinn je Anteilsschein im vergangenen Jahr um 9 Prozent steigern.

Der spanische Versorger Iberdrola ließ ebenfalls mit Zahlen aufhorchen und überraschte zudem mit einem Aktienankaufprogramm. Die Iberdrola-Aktie stieg zuletzt in Madrid um 1,55 Prozent.

