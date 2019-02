Frankfurter Rentenmarkt tendiert fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 166,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,09 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Die Wirtschaft der Eurozone ist nach Einschätzung des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, nicht weit von einem Teufelskreis entfernt. „Das Wirtschaftsklima in der Eurozone verändert sich fundamental und nicht nur vorübergehend“, sagte der Ökonom. Dies habe mit den Handelskonflikten und politischen Unsicherheiten, wie dem Brexit und der Lage in Italien, zu tun. Die EZB werde bald über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte zumindest diskutieren.

Am Abend könnte das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) mit möglichen Hinweisen auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik in den USA für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen.

Außerdem haben die Anleger die weitere Entwicklung beim Brexit im Blick. Großbritannien und die Europäische Union suchen erneut nach einem Ausweg aus der verfahrenen Lage. Im Tagesverlauf will Premierministerin Theresa May in Brüssel Zugeständnisse erreichen, um den Austrittsvertrag im britischen Unterhaus doch noch ratifiziert zu bekommen und den angekündigten EU-Austritt ohne Chaos zu vollziehen.