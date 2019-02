Kurz bei Trump - US-Präsident und Kanzler im Vergleich

Wien/Washington (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am heutigen Mittwochnachmittag (Ortszeit) von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Traditionelle Politiker sind beide nicht. Es gibt Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten. Ein Vergleich:

ALTER: Sebastian Kurz hat in seiner politischen Karriere als jüngster Staatssekretär (Amtsantritt mit 24 Jahren), jüngster Außenminister (mit 27 Jahren) und jüngster Bundeskanzler (mit 31 Jahren) für großes Aufsehen gesorgt. Trump war hingegen mit 70 Jahren der älteste US-Präsident bei Amtsantritt. Trump ist 40 Jahre älter als Kurz, am 14. Juni wird er 73 Jahre alt. Der Bundeskanzler wird am 27. August die 33. Kerze auf seiner Geburtstagstorte ausblasen.

POLITISCHE ERFAHRUNG: Kurz sitzt seit acht Jahren in der österreichischen Regierung und ist im türkis-blauen Kabinett mit Abstand das erfahrenste, zugleich aber auch jüngste Mitglied. Trump hatte vor seinem Amtsantritt als US-Präsident im Jänner 2017 kein politisches Amt inne.

PARTEI: Kurz ist seit seiner Mittelschulzeit in der ÖVP aktiv. Von 2009 bis 2017 war er Obmann der Jungen ÖVP. Im Jahr 2017 übernahm er den ÖVP-Vorsitz, versuchte aber eine Öffnung der Partei. Nach außen symbolisiert wurde dies durch eine Änderung der Parteifarbe von schwarz auf türkis. Bei der Nationalratswahl trat die ÖVP als „Liste Sebastian Kurz - Die neue Volkspartei (ÖVP)“ an. Trump hat seine Parteizugehörigkeit in den vergangenen drei Jahrzehnten fünf Mal gewechselt. Im Jahr 1987 ließ er sich als Republikaner registrieren, im Jahr 1999 als Anhänger der „Independence Party of New York“. 2001 wurde er Demokrat, acht Jahre später wechselte er zu den Republikanern. Von Dezember 2011 bis April 2012 war er offiziell parteiunabhängig, seitdem wieder Republikaner.

POLITISCHER STIL: Trump gilt als entscheidungsstark, aber auch sprunghaft. Als langjähriger Firmenboss ist er es gewohnt, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Nach seinem Einzug ins Weiße Haus engagierte er im Stil eines Topmanagers hochrangige Experten, insbesondere aus Militär und Wirtschaft. Viele von ihnen mussten aber wieder ihren Hut nehmen, weil sie Trumps Politik nicht mittragen konnten. Berüchtigt ist Trump dafür, dass er seine Meinung ändert und damit seinen engsten Beraterkreis vor den Kopf stößt. Mit politischen Details hält er sich nicht gerne auf. Kurz ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil Trumps. Er ist von einer Handvoll engen Beratern umgeben, die ihn schon viele Jahre lang begleiten. Die „Hire-and-Fire“-Mentalität Trumps scheint ihm fremd. Politisch bleibt der Kanzler immer „on the message“, er setzt nicht nur personell, sondern auch inhaltlich auf Kontinuität und Berechenbarkeit.

POLITISCHE SCHWERPUNKTE: Beide gelten als politische Erneuerer, weil ihre Ansichten vielfach quer zu traditionellen ideologischen und parteipolitischen Zuordnungen liegen. Beide gingen mit dem Versprechen auf Stimmenfang, sich den vom bisherigen politischen Establishment vermeintlich ignorierten „echten“ Problemen der Wähler zu widmen. Im Fall Trumps hatte dies eine starke protektionistische Note, wodurch er viele traditionelle Wähler der Demokraten ansprechen konnte. Kurz wiederum setzte auf das Versprechen, verkrustete Strukturen in Politik und Wirtschaft aufzubrechen. Beide setzen auch auf Steuerentlastung. Außenpolitisch ist Kurz, der seinen politischen Aufstieg wesentlich seiner Tätigkeit als Außenminister verdankt, deutlich aktiver und sucht mit möglichst vielen Akteuren das politische Gespräch. Für Trump sind Kontakte mit internationalen Politikern und Auslandsreisen eher eine Last. Einen großen Stellenwert nimmt für beide die Migrationspolitik ein. Trump und Kurz profilierten sich beide als entschiedene Gegner illegaler Migration. Kritik, wonach sie das Problem aus politischem Eigeninteresse bewusst am Köcheln halten, weisen sie zurück.

SOZIALE MEDIEN: Soziale Medien spielen bei der Kommunikation mit den Bürgern sowohl für Trump als auch für Kurz eine große Rolle - mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Kurz ist stark auf Facebook präsent, wo er aktuell 791.626 Freunde hat. Trump hat für seine Facebook-Seite 23 Millionen Likes gesammelt, was sich im Vergleich zu seiner Twitter-Gefolgschaft ziemlich mager ausnimmt. 58,4 Millionen folgen dem mittlerweile berüchtigten Account @realdonaldtrump, über den auch schon internationale Abkommen aufgekündigt wurden. @sebastiankurz hat 327.000 Follower. Auch bei den Tweets hat Trump deutlich die Nase vorne (40.600 zu 7.593). Bemerkenswert ist, dass der Kanzler auf Twitter mehr als 1.144 Accounts folgt, während es bei Trump nur 45 sind.

FILIE: Beide Politiker stammen aus den größten Städten ihres Landes, Wien bzw. New York City. Während Trump den Beruf seines Vaters (Immobilienentwickler) ergriff, orientierte sich Kurz beruflich anders als seine Eltern (Lehrerin und Techniker). Trump ist das zweitjüngste von fünf Geschwistern. Er hat einen jüngeren Bruder sowie zwei ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Kurz ist ein Einzelkind. Trump ist in dritter Ehe verheiratet und hat fünf Kinder im Alter von 13 bis 42 Jahren. Kurz hat seit mehreren Jahren eine Lebensgefährtin und keine Kinder.