Treffen Putins mit Netanyahu in Moskau verschoben

Tel Aviv/Moskau (APA/dpa) - Ein für Donnerstag geplantes Treffen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau ist kurzfristig verschoben worden. Das Treffen solle in ein paar Tagen nachgeholt werden, teilte ein israelischer Regierungsvertreter am Mittwoch mit.

Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt. Netanyahu und Putin würden am Donnerstagmorgen miteinander telefonieren. Ein neuer Termin werde schnellstmöglich festgelegt.

Nach israelischen Medienberichten hat Netanyahu abgesagt, weil er innenpolitisch vor der Parlamentswahl am 9. April stark unter Druck steht. Der Generalstaatsanwalt prüft zudem Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu in drei Fällen.

Der russische Vize-Außenminister Michail Bogdanow bestätigte, dass der Termin verschoben worden sei. „Man hat uns mitgeteilt, dass irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse aufgetreten sind im Zusammenhang mit der Wahl“, sagte der Politiker. Der Kreml kommentierte das verschobene Treffen zunächst nicht.

Netanyahu wollte die Verhinderung einer militärischen Etablierung des Irans in Syrien zum Hauptthema des Gesprächs mit Putin machen. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung im Krieg mit Rebellen.

Die Beziehungen Israels zu Russland galten nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeuges vor der syrischen Küste im September 2018 als angeschlagen. Damals war ein Aufklärungsflugzeug mit 15 Soldaten über dem Mittelmeer einem Fehltreffer der syrischen Luftabwehr zum Opfer gefallen. Die Syrer hatten eigentlich auf vier angreifende israelische F-16-Jets gezielt.

Anschließend hatten sich Netanyahu und Putin im November kurz in Paris beim Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren getroffen.