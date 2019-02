Kurz bei Trump - Dichter Schneefall in Washington

Washington (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) braucht für seinen Weg zum Weißen Haus festes Schuhwerk und einen Mantel. Anders als in Wien herrschen in Washington derzeit nämlich keine frühlingshaften Wetterverhältnisse. Am Mittwochvormittag (Ortszeit) gab es in Washington dichten Schneefall bei einer Temperatur von -1 Grad Celsius, die Dächer waren angezuckert.

Noch beim Eintreffen des Kanzlers am Dienstagnachmittag (Ortszeit) hatte es strahlendes Wetter gegeben. Den Prognosen zufolge sollte der Schneefall schon am Nachmittag in Regen übergehen. Für den morgigen Donnerstag wurden dann wieder Temperaturen von bis zu 13 Grad Celsius erwartet.