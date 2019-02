Wiener Rentenmarkt am Vormittag einheitlich fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Mittwoch, am frühen Nachmittag durchgehend fester gezeigt. Österreichische Bundesanleihen konnten in allen beobachteten Laufzeiten Kursgewinne verbuchen. Im Gegenzug gaben die Renditen etwas nach.

Bisher wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten publiziert. Im Tagesverlauf könnte aber die Verbraucherstimmung des Europäischen Wirtschaftsraums im Februar Impulse bringen. Der Barometer für die Stimmung bei Großanschaffungen war in den letzten Monaten deutlich rückläufig. Experten der Helaba rechnen nun wieder mit einem Anstieg: Die Erholung an den Aktienmärkten und niedrigere Benzinpreise könnten das Verbrauchervertrauen gestärkt haben.

Zudem warten Anleger auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank, das am Abend veröffentlicht wird. Das Papier könnte Hinweise auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten enthalten.

Heute um 13:00 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,56 um 14 Ticks über dem letzten Settlement von 166,42. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,69, das Tagestief bei 166,35. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 34 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 219.604 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,20 (zuletzt: 1,21) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,44 (0,45) Prozent, die fünfjährige mit -0,12 (-0,11) Prozent und die zweijährige lag bei -0,50 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 107,04 107,33 1,20 48 106,68 Bund 28/01 10 0,75 100,54 100,59 0,44 46 100,41 Bund 23/03 5 0,00 110,02 110,19 -0,12 34 110,13 Bund 20/01 2 3,90 110,28 110,32 -0,50 10 110,33 ~