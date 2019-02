Lkw-Abbiegeassistent - NÖ SP-LHStv. Schnabl für rasche Umsetzung

St. Pölten (APA) - Der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter und SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl hat nach „unzufriedenstellenden Lösungen“ des Lkw-Gipfels angekündigt, in Sachen Lkw-Abbiegeassistent tätig zu werden. „Ich werde in jedem Fall mit den zuständigen Landesregierungsmitgliedern Kontakt aufnehmen, um die rasche Umsetzung - notfalls auf Landesebene - auf den Weg zu bringen.“

„Die Nachrüstung innerhalb kürzester Zeit wäre ein großer, wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, betonte Schnabl am Mittwoch in einer Aussendung. Kritik übte er an der Bundesregierung und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Die SPÖ werde auf Bundesebene „alle Hebel in Bewegung setzen, die anderen Parlamentsfraktionen für eine gemeinsame Initiative zur verpflichtenden Ausrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten zu gewinnen“ - ein Entschließungsantrag mit kurzer Übergangsfrist liege diesen bereits vor.

„Gleichzeitig gilt es, dringend eine Aktion zu starten, die Mittel für die Nachrüstung zur Verfügung stellt, um den Kommunen und Betrieben, die sich der Sicherheit im Straßenverkehr verschreiben, Unterstützung zukommen lassen zu können - zur Not, weil der Bund wieder einmal versagt, auch auf Landesebene“, sagte der SPÖ-Landesparteivorsitzende. Er verlangte einen Fördertopf für eine rasche Umsetzung der Installierung von Abbiegeassistenten. Ob die SPÖ in der Landtagssitzung am Donnerstag einen von den Grünen angekündigten Antrag für eine Nachrüstung im Landesdienst unterstützen wird, sei noch offen, hieß es auf Nachfrage.