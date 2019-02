Ferrero steigerte Umsatz um 2,1 Prozent auf 10,76 Mrd. Euro

Alba (APA) - Der italienische Süßwarenproduzent Ferrero, Hersteller von „Nutella“ und „Mon Cheri“, hat im Geschäftsjahr 2017/2018 seinen Umsatz um 2,1 Prozent auf 10,7 Mrd. Euro gesteigert. Das Wachstum wurde vor allem dank der positiven Resultate in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien und den USA vorangetrieben, teilte das Unternehmen aus Alba im norditalienischen Piemont am Mittwoch mit.

673 Mio. Euro wurden im vergangenen Jahr investiert. Das Familienunternehmen kontrolliert weltweit 94 Tochtergesellschaften und 25 Produktionsanlagen und ist in 170 Ländern präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.

Das Familienunternehmen beschäftigt zurzeit 35.146 Mitarbeiter. Die Produkte, die am stärksten zum Umsatzwachstum beigetreten haben, seien im Geschäftsjahr 2017/2018 das Zugpferd Nutella, gefolgt von den Pralinen Ferrero Rocher und Kinder Bueno gewesen, teilte Ferrero mit.

~ WEB http://www.ferrero.com/ ~ APA337 2019-02-20/14:00