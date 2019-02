Tennis: Roger Federer tritt zwei Wochen vor French Open in Madrid an

Zürich (APA/sda) - Der Schweizer Roger Federer wird das am 6. Mai beginnende Masters-1000-Sandplatzturnier in Madrid bestreiten. Zwischen dem Ende der Madrid-Woche in Spanien und den French Open in Paris liegen zwei Wochen. Federer siegte in Madrid in den Jahren 2006 (damals noch im Herbst und in der Halle), 2009 und 2012.

In den vergangenen zwei Jahren hatte der 20-fache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren die jeweilige Sandplatz-Saison komplett ausgelassen. In Madrid trat er nach seinem bisher letzten Sieg 2012 nur noch zweimal an.