Schweizer Bahn hat Bahnhofskioske neu ausgeschrieben

Zürich (APA/awp/sda) - Der Wettbewerb um die Bahnhofskioske der Schweizer Bundesbahnen (SBB) dürfte sich noch einige Monate hinziehen. Die bisherige Kioskbetreiberin Valora erwartet bis zum Sommer einen Entscheid der Bundesbahnen, wer das Rennen macht.

Dies sagte Valora-Chef Michael Mueller am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Zürich. Er sei weiterhin zuversichtlich über den Ausgang des Verfahrens. „Die Eingabe für die SBB-Ausschreibung hat bei uns im vergangenen Jahr viel Kapazität beansprucht“.

Der verstärkte Fokus von Valora auf den Verkauf von zubereiteten Lebensmitteln zum schnellen Verzehr - den sogenannten Convenience-Produkten - könnte sich laut Mueller als Vorteil erweisen. „Wir haben uns in diesem Bereich in den vergangenen Jahren eine große Expertise angeeignet“. Noch offen sei, in welchem Umfang die bestehenden K-Kioske an den Bahnhöfen nach der Vergabe in andere Formate umgewandelt würden.

Die SBB hatte im vorigen Sommer 265 Kiosk- und Verpflegungsstände in den Bahnhöfen neu zur Vermietung ausgeschrieben, nachdem die bisherigen Verträge Ende nächsten Jahres auslaufen. Davon betreibt Valora etwas mehr als 200 Kioske, Läden und Verpflegungsstände.

Das Gerangel um die begehrten Standorte ist groß. Neben Valora hat auch Coop eine Bewerbung abgegeben. „Wir haben ein spannendes neues Konzept entwickelt“, hatte Coop-Chef Joos Sutter am Vortag gesagt. „So wie es aussieht, dauert es noch einige Zeit, bis ein Entscheid gefällt wird. Es ist schwierig zu sagen wann. Es könnte dann noch Runden geben.“

