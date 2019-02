Georgiens Präsidentin erbittet Hilfe im Konflikt mit Russland

Berlin (APA/dpa) - Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili hat bei ihrem Besuch in Berlin um Unterstützung Deutschlands und der EU im Konflikt mit Moskau gebeten. Die „Besetzung“ der Regionen Abchasien und Südossetien durch Russland sei nicht akzeptabel, sagte sie am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Freunde und Partner Georgiens müssten dies Moskau klarmachen. Steinmeier betonte, der Konflikt um die beiden abtrünnigen Gebiete sei international präsent. Allerdings sei es bedauerlich, dass die politischen Formate zur Entspannung „bisher nicht entscheidend vorangekommen sind“. Der deutsche Bundespräsident lobte die wirtschaftlichen Reformen Georgiens, in dieser Hinsicht sei das Land ein Aushängeschild. Notwendig seien jetzt weitere Reformen etwa der Justiz. Zu hoffen sei, dass die innenpolitische Polarisierung abgebaut werden könne.

Abchasien und Südossetien hatten sich von der Ex-Sowjetrepublik Georgien abgespalten. Die Gebiete werden militärisch und finanziell von Moskau unterstützt und als unabhängige Staaten anerkannt.

Die ehemalige französische Diplomatin Surabischwili (66) hatte sich Ende November in einer Stichwahl um das Präsidentenamt in der Südkaukasus-Republik durchgesetzt. Sie strebt eine weitere Annäherung an NATO und EU an. Surabischwili lud Steinmeier zu einem Besuch ihres Landes ein.