Deutschland hält an Rüstungsexport-Stopp nach Saudi-Arabien fest

Riad/Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Bundesregierung lässt Großbritannien mit der Forderung nach einer teilweisen Wiederaufnahme der Rüstungsexporte für Saudi-Arabien abblitzen. Man sehe weiter keine Basis für die Genehmigung von Rüstungsausfuhren in das Königreich, sagte eine Sprecherin des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hatte zuvor in einem Schreiben an seinen deutschen Kollegen Heiko Maas gefordert, Deutschland müsse europäische Gemeinschaftsprojekte wie den Eurofighter oder den Tornado von dem Exportstopp ausnehmen. Ein Großteil deutscher Rüstungsgüter gelangt nicht auf direktem Wege nach Saudi-Arabien, sondern in Form von Zulieferungen an Rüstungskonzerne im europäischen Ausland. So stammen nach Angaben aus Industriekreisen etwa ein Drittel der Bauteile für die 48 Eurofighter, die Großbritannien demnächst für viele Milliarden an die Saudis exportieren will, aus Deutschland.