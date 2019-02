Kurienreform soll noch bis Jahresende über die Bühne gehen

Vatikanstadt (APA) - Die umfassende Reform der römischen Kurie soll noch bis 2019 über die Bühne gehen. Der vorläufige Titel der neuen Kurienordnung ist „Praedicate evangelium“ (Verkündet das Evangelium), berichtete der interimistische Vatikansprecher Alessandro Gisotti zum Abschluss der dreitägigen Beratungen am Mittwoch. An der Kurienreform arbeitet ein sechsköpfiger Kardinalrat.

Der Gesetzestext soll allen Bischofskonferenzen, den Synoden der unierten Ostkirchen, den Ordensoberen und den römischen Behördenchefs zur Stellungnahme übermittelt werden, sagte Gisotti. „Praedicate Evangelium“ soll die Konstitution „Pastor Bonus“ (Der gute Hirte) zur Kurienreform Johannes Pauls II. aus dem Jahr 1988 ersetzen.

Vor über fünf Jahren, im September 2013, hatte Papst Franziskus den Kardinalsrat erstmals einberufen. Der engste Beraterkreis um Papst Franziskus ist in den Jahren kleiner geworden und ist von ursprünglich neun auf sechs Mitglieder geschrumpft. Die sechs Kardinäle werden sich an dem am Donnerstag beginnenden Kinderschutz-Gipfeltreffen im Vatikan beteiligen. Sie trafen am Mittwoch den Moderator des Treffens, Pater Federico Lombardi. Dabei wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, aus der Kirche ein sicheres Haus für Kinder und Jugendliche zu machen.

Der Kardinalsrat wird von Oscar Andres Rodriguez Maradiaga (Honduras) koordiniert. Weitere Mitglieder des Rates sind die Kardinäle Reinhard Marx (Deutschland), Oswald Gracias (Indien) und Sean O‘Malley (USA) sowie der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und der „Regierungschef“ der Vatikanstadt, Governatoratspräsident Kardinal Giuseppe Bertello. Sekretär des K9-Rats ist Bischof Marcello Semeraro von Albano.