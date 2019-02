Lkw-Abbiegeassistent: Liste Jetzt bringt parlamentarische Anfrage ein

Wien (APA) - Die Liste Jetzt (vormals Pilz) hat am Mittwoch angekündigt, eine parlamentarische Anfrage zum Thema Lkw-Abbiegeassistent an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) einzubringen. Die Abgeordneten Stephanie Cox und Peter Pilz wollen vom Ressortchef die „Hintergründe seiner unverständlichen Ablehnung“ des Assistenzsystems geklärt wissen, wie es in einer Aussendung hieß.

Der Verkehrsminister „experimentiert ständig mit der Verkehrssicherheit in Österreich“, sagte Pilz. „Ich fordere Hofer auf, es stattdessen London gleich zu tun und den Abbiegeassistenten für Lkw bis 2020 verbindlich einzubauen. Für jedes Kind, das aufgrund seiner Weigerung einem Lkw-Unfall zum Opfer fällt, trifft ihn ab jetzt die persönliche Verantwortung“, wurde Pilz in der Aussendung zitiert.