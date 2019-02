Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert noch fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.040,26 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 18,5 Punkten bzw. 0,61 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,36 Prozent, FTSE/London +0,17 Prozent und CAC-40/Paris +0,21 Prozent.

Der Leitindex der Wiener Börse notierte weiterhin etwas fester als das allgemeine Marktumfeld in Europa. Hier hieß es weiter auf die Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone warten. Unterdessen hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihre Prognose für das heimische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 etwas zurückgenommen. Gebremst werde die Dynamik vor allem von außenpolitischen Risiken wie den Unsicherheiten rund um den Brexit. Im zweiten Quartal dürfte sich das Wachstum wieder etwas beschleunigen, schreibt die OeNB am Mittwoch in einer Aussendung.

Unter den Einzelwerten in Wien setzten sich die Anteilsscheine der BAWAG mit einem Aufschlag von 2,70 Prozent auf 39,54 Euro an die Spitze der Kurstafel. Die Bank hat am Vortag Geschäftszahlen vorgelegt. Das Jahr 2018 lief für die BAWAG überraschend gut, die nun für dieses und nächstes Jahr ein deutliches Wachstum erwartet.

Die Zahlenvorlage der UNIQA steht für morgen, Donnerstag, auf dem Programm. Analysten erwarten dabei eine moderat positive Prämienentwicklung verbunden mit deutlich höheren Ergebniszahlen für das Jahr 2018. Die von der APA befragten Experten der Erste Group und der Raiffeisen Centrobank (RCB) prognostizieren im Schnitt die verrechneten Prämien für das abgelaufene Jahr auf 4,88 Mrd. Euro. Zur Vergleichsperiode würde dies einen moderaten Anstieg um ein Prozent bedeuten. Auch die Bruttoprämien inklusive der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung sollten um ein Prozent auf 5,32 Mrd. Euro angewachsen sein. Am Nachmittag zogen die UNIQA-Papiere um 1,69 Prozent auf 8,44 Euro an.

Unterdessen wurde bekannt, dass sie Vienna Insurance Group (VIG) künftig keine Investitionen mehr in den Kohle-Energiesektor vornimmt und sich auch aus Versicherungen in dem Bereich schrittweise zurückziehen wird. Das hat der Konzernvorstand nun in einem neuen Strategiepapier fixiert. Bereits früher war bekannt geworden, dass die VIG über Beteiligungen in Polen expandiert. Im Verlauf gab der VIG-Kurs um 0,37 Prozent auf 21,52 Euro etwas nach.

